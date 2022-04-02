بالتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، تكثر الاستفسارات حول أحكام الإفطار في رمضان، ومن بينها حكم إفطار المرأة الحامل أو المرضعة في رمضان، إذا يسعى المسلمون كافة في هذا الشهر إلى الاجتهاد في العبادة والطاعة، وتجنب المعاصي والذنوب، فالهدف الأسمى للمسلمين خلال شهر رمضان هو اغتنام ثوابه وفضله وألا يخرجوا منه خاسرين.

حكم إفطار المرأة الحامل أو المرضعة في رمضان

وعن حكم إفطار المرأة الحامل أو المرضعة في رمضان، نشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى إلكترونية عبر بوابتها الرسمية، قالت فيها إنه إذا كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها، وتابعت الافتاء: «مما ذكر يعلم الجواب، والله سبحانه وتعالى أعلم».

حكم إفطار المرأة المرضعة في رمضان

وعن حكم إفطار المرأة المرضعة في رمضان، أوضحت الإفتاء، في فتوى أخرى أن هناك بعض الأعذار التي إذا توفرت، يجب على المسلم أن يفطر، ومنها الحيض والنفاس والولادة، فإذا أصرت المرأة وصامت يكون صيامها باطلا، فقد أوجب الإسلام عليها أن تفطر، وتعوض تلك الأيام عقب انتهاء رمضان، أما عن حكم الإفطار في رمضان في حالة الحمل والرضاعة فيكون جائزا، ويأتي هذا من منطلق حماية الأم والرضيع أو الجنين من الإصابة بأي أضرار.

حكم الإفطار في رمضان دون عذر

وفيما يخص حكم الإفطار في رمضان دون عذر، شدد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، على أن الشخص الذي يفطر عمدا في نهار رمضان، لا يمكنه أن يعوض حتى ولو صام باقي شهور العام، مشيرا إلى أن الحل الوحيد في هذه الحالة، هو التوبة إلى الله عز وجل والبدء من جديد، وأضاف في فيديو له عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» أن هناك الشافعي قال: «من أفطر عامدا فلا يكفيه صوم الدهر ولو صامه».