الأزهر الشريف يوضح حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان

مع حلول شهر الصيام يتساءل المسلمون عن العديد من الفتاوى والأحكام والتي من بينها حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان، لاسيما أن عملية التطعيم بدأت منذ فترة في مصر والعالم، وأجاب على هذا السؤال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان

وبخصوص حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان فقد أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، «لا يفطر الصائم» وذلك ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، حيث أن الجلد ليس منفذًا للجوف، لكن كرز الأزهر عاد وقال «وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار».

وأشار الأزهر الشريف عبر مركزه العالمي للفتوى الإليكترونية بخصوص حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان إلى أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية لمواجهة عدوى كوفيد 19، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم «الذراع»؛ من أجل تحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى، واللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا ولا هي في معناهما، حيث أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل أو في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ لا يفطر الصائم بها.

لقاح كورونا لا يُفطر في رمضان

وأوضح مركز الأزهر العالمي؛ أنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم يكون من خلال وصول التطعيم الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً، ومن ثم فقد استقر على أن تعاطي لقاح كورونا في نهار رمضان عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع «العضد» لا يفطر الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق جلده، ولأن الجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم.