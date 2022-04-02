بعد ظهوره في «الاختيار 3».. كواليس مؤتمر تمرد في يوم الحسم بمقر جريدة الوطن

تناولت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3، الذي يذاع في رمضان 2022، بطولة النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، مؤتمر تمرد الذي انعقد في جريدة الوطن أثناء اندلاع ثورة 30 يونيو، ووجود ملايين المصريين في الشوارع، وقد عبر المؤتمر الذي جاء في لحظة حاسمة عن مطالب الشعب المصري التي تمثلت في شعار «يسقط حكم المرشد».

وكشف مؤسسو حركة تمرد، عن كواليس مؤتمر الحركة في يوم 3 يوليو 2013، والذي استضافته «جريدة الوطن» وأعلنت فيه ثبات المصريين في الشوارع وتمسكهم بعزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي، والصعوبة التي وجدوها في إقامة المؤتمر خاصة في ظل إرهاب الجماعة الإخوانية الذي كان يمارسونه تجاه الشعب المصري وحقوقه.

مؤتمر لتشجيع المواطنين

في يوم 2 يوليو 2013، وبعد يومين من الثورة ووجود الملايين في الشوارع، كان لدى الحركة شعور بالخطر وقلق من شعور الناس بفقدان الأمل وعدم النزول، هكذا أكد النائب محمد عبدالعزيز، أحد قيادات «تمرد»، على أهمية عقد المؤتمر، قائلًا: فى مساء 2 يوليو كنت أنا ومحمود بدر وحسن شاهين في اجتماع تشاوري لدراسة الموقف وكانت رؤيتنا أنه لا بد من عقد مؤتمر صحفى عاجل نقول فيه خطتنا لتحركاتنا المقبلة، وتشجيع المواطنين على استمرار الحشد حتى لا يفقدوا حماسهم في لحظات الحراك، خصوصاً أن الجماعة الإرهابية في هذا التوقيت كانت تحشد أنصارها بشكل مكثف من كل المحافظات، في ميدان رابعة العدوية وقتها-الشهيد هشام بركات حالياً- وميدان النهضة.

وأوضح عبدالعزيز: الإخوان وقتها كانت تطارد المواطنين السلميين وتشتبك معهم خاصة رافعي الكارت الأحمر للرئيس الإخواني، وبالتالي كان لا بد من استمرار الحشد، وكانت لدينا مشكلة في هذا التوقيت الخطير، لافتًا إلى أنه كانت هناك صعوبة في توفير مكان لعقد مؤتمر صحفي لتمرد لتشجيع المصريين على النزول.

خدمة ثورة 30 يونيو

وأضاف: جريدة الوطن كانت داعمة لحركة تمرد، ومن أوائل الصحف التي نشرت عن الحركة منذ تأسيسها، وكانت تحجز مساحات فى صفحتها الأولى لمؤتمراتنا، فتحدثت مع الكاتب الصحفى محمود مسلم وكان مدير تحرير الوطن آنذاك، فى اتصال هاتفى، وأبلغته بوجود مشكلة فى إيجاد مكان لعقد مؤتمر صحفى للحركة، وشرحت له رؤيتنا كاملة، وطلبت منه توفير قاعة فى نقابة الصحفيين لعقد مؤتمرنا، إلا أنه قال لى مباشرة (ليه كل الكلام ده، جريدة الوطن مكانكم وتقدروا تعملوا المؤتمر عندنا وكمان لا تشغلوا بالكم بدعوة وسائل الإعلام، عارف إنكم مشغولين بأمور أخرى، وهخلى الزملاء الصحفيين فى الجريدة يتواصلوا مع زملائهم وبكرة تكونوا موجودين لعقد المؤتمر، وهنفضى القاعة اللى عايزينها، ونحن لا نتدخل فى الرسالة الإعلامية التى ستعلنوها، ده مكانكم وده الدور الذى تقوم به جريدة الوطن لخدمة هذه الثورة الشعبية العظيمة، وبالفعل ذهبنا إلى الجريدة صباح 3 يوليو 2013».

من جانبه، تابع النائب محمود بدر، أحد مؤسسى الحركة، أنّ أثناء المؤتمر جاء اتصال هاتفي من المتحدث الرسمي للقوات المسلحة آنذاك العقيد أحمد محمد على، يدعونا للقاء القائد العام للقوات المسلحة مع مجموعة من القوى الوطنية، ودارت مناقشات عديدة أسفرت عن خارطة الطريق، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً مؤقتاً لإدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.