ظهر في الاختيار 3.. خيرت الشاطر مهندس إرهاب الجماعة

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3، ظهور خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وتفكيره في السيطرة على أجهزة الدولة المصرية.

وتستعرض «الوطن»، 11 معلومة عن خيرت الشاطر، الذي جسد دوره في المسلسل الفنان خالد الصاوي.

معلومات عن خيرت الشاطر

ولد محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر وشهرته خيرت الشاطر، في 4 مايو 1950 مدينة شربين بكفر الترعة القديم بمحافظة الدقهلية، فقد تخرج في جامعة الإسكندرية، وعمل مهندسا مدنيا وكرجل أعمال، وحصل على ماجستير الهندسة في الري والصرف كلية الهندسة جامعة المنصورة، حاصل على ليسانس الآداب كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الاجتماع.

وعمل خيرت الشاطر بعد تخرجه معيدًا ثم مدرسًا مساعدًا بـكلية الهندسة في جامعة المنصورة حتى عام 1981 حين أصدر الرئيس الراحل محمد أنور السادات قرارا بنقله خارج الجامعة مع آخرين ضمن قرارات سبتمبر 1981.

ارتبط خيرت الشاطر بجماعة الإخوان الإرهابية، منذ عام 1974، ويعتبر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، وتولى منصب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1995، ولديه 10 أبناء ثلاثة ذكور وسبع بنات، و16 حفيدا.

تقدم بأوراقه للترشّح كمستقل للانتخابات الرئاسة المصرية 2012 واستُبعد من الانتخابات، وقٌبض عليه بعد بيان 3 يوليو 2013 ووُجّهت له تهمة التحريض على القتل.

وأسس القيادي الإخواني خيرت الشاطر موقع أطلق عليه اسم «إخوان ويب»، وهو الموقع الرسمي لجماعة الإخوان الإرهابية باللغة الإنجليزية.

أحكام بالإعدام والمؤبد ضد خيرت الشاطر

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في يوم 15 يونيو في عام 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وعدد من قيادات الإخوان في القضية المعروفة بقضية التخابر مع حماس.

وفي يوم 22 نوفمبر 2016، ألغت محكمة النقض، حكما سابقا من محكمة الجنايات بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي في قضية التخابر مع حماس كما أصدرت المحكمة قرارا بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وفي يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر سبتمبر عام 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد بحق مرشد الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و9 قياديين آخرين بالجماعة بتهمة التجسس لمصلحة حركة حماس الفلسطينية.

وفي يوم 0 يوليو 2020، أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا بالسجن المؤبد لكل من محمد بديع وخيرت الشاطر و4 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».