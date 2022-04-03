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عاجل.. الحكومة تنفي ما يتردد عن إطلاقها تطبيقات لمنح القروض للمواطنين

كتب:

محمد مجدي
11:55 ص | الأحد 03 أبريل 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

حذَّر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من الأنباء المتداولة حول إطلاق الحكومة لتطبيقات لمنح المواطنين قروض عبر الإنترنت، واصفًا تلك الأنباء بـ«الشائعات».

وقال «إعلامي الوزراء»، في توضيح صادر عنه منذ قليل، إن ما يتردد عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيقات إلكترونية على الهواتف المحمولة، لمنح المواطنين قروض مالية، ليست سوى شائعات، ومن المُقرر أن يُصدر «المركز»، بيان توضيحي بعد قليل.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.