عاجل.. الحكومة تنفي ما يتردد عن إطلاقها تطبيقات لمنح القروض للمواطنين

حذَّر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، من الأنباء المتداولة حول إطلاق الحكومة لتطبيقات لمنح المواطنين قروض عبر الإنترنت، واصفًا تلك الأنباء بـ«الشائعات».

وقال «إعلامي الوزراء»، في توضيح صادر عنه منذ قليل، إن ما يتردد عن إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيقات إلكترونية على الهواتف المحمولة، لمنح المواطنين قروض مالية، ليست سوى شائعات، ومن المُقرر أن يُصدر «المركز»، بيان توضيحي بعد قليل.