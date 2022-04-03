الإفتاء توضح حكم الحقن في الصيام وتأثير «إبر الأنسولين» والمحاليل

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم الحقن في الصيام، وذلك في معرض ردها على سؤال وردا إليها يقول: «ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؟ حيث إن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم؟».

حكم الحقن في الصيام

وبخصوص حكم الحقن في الصيام خاصة ما يتعلق بتناول الأنسولين، قالت دار الإفتاء عبر صفحتها على «فيس بوك»: «لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام، ويكون الصيام معها صحيحًا، لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا».

تأثير المحلول على صحة الصيام

كما ردت الدار على سؤال آخر يتعلق بموضوع حكم الحقن في الصيام، يقول: «هل إعطاء المريض محلولا عن طريق الوريد يُؤثِّر على صحة الصيام؟»، وأوضحت أن «أخذ المحاليل عن طريق الوريد أثناء الصوم جائز شرعًا ولا يُفسد الصيام؛ إذ لا يحصل به وصول المادة المحقونة إلى الجوف».

التلقيح المجهري

وبالإضافة إلى حكم الحقن في الصيام، فقد ردت الدار على سؤال ثالث يقول: «هل يجوز للمرأة الإفطار في رمضان من أجل استكمال إجراءات التلقيح المجهري؟»، وأوضحت الدار أنه «يجوز لها الإفطار إذا لم يتوافر لها وقت غير نهار رمضان».

وكانت دار الإفتاء قد أعلنت في وقت سابق اليوم «الأعذار المبيحة للإفطار وحكم من أفطر لعذرٍ منها» وشملت العجز عن الصيام والمشقة الزائدة غير المعتادة والسفر والحمل والرضاعة إنقاذ محترم وهو ما له حُرْمَة في الشَّرع كمُشْرِفٍ على الهلاك.

كما بثت الدار فيديو عبر صفحتها على «فيس بوك» ردا على سؤال لسائلة تقول: «أفطرت سنوات بسبب الحمل والرضاعة، فهل عليَّ القضاء فقط أم تجب الفدية؟»، وفيما يلي رد الدار بالفيديو: