حكم عدم قضاء صيام أيام من رمضان للمرأة.. الإفتاء توضح

ما حكم عدم قضاء صيام أيام من رمضان للمرأة؟ سؤال تطرحه الكثيرات مع بداية شهر رمضان عبر محركات البحث، لاسيما وأن بعضهن تؤجلن قضاء صيام الأيام التي فطرت فيها بسبب الحيض أو النفاس أو الحمل أو الرضاعة، وبعضهن تتأخر في قضاء صيام أيام من رمضان، لعذر أو بدون عذر، فما حكم عدم قضاء صيام أيام رمضان للمرأة؟

قالت دار الإفتاء المصرية إنه في حالة تعمد المرأة الإفطار في نهار رمضان، ذلك يشير إلى أنها قد ارتكبت ذنبًا عظيمًا وعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا.

حكم تأخير صيام أيام القضاء للمرأة

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على حكم عدم قضاء صيام أيام من رمضان للمرأة، أنه في حالة ما إذا كانت المرأة أخرت قضاء الأيام التي أفطرتها كانت بسبب الحيض، أجمع العديد من العلماء على إن ذلك يعتبر إثم، والواجب عليها على كل حال قضاء هذه الأيام، وعليها كذلك إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه حتى دخل عليها رمضان التالي بغير عذر.هناك حجة لدى العديد من العلماء إنه في حالة جهل وعدم علم المرأة بحرمة تأخير القضاء فلا تلزمه الفدية.

وأوضحت أنه في حالة عدم مقدرة المرأة قضاء الصيام بسبب وجود علة، فلا إثم عليها في تأخير القضاء حتى تتواجد الفرصة المناسبة، ويزول عذرها، أما في حالة ما إذا كان مرضها مما لا يرجى برؤه بحيث لا تتمكن من القضاء ولا في أيام الشتاء القصيرة فعليها إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين.

حكم عدم قضاء صيام أيام من رمضان للمرأة

وأشارت في إجابتها على حكم عدم قضاء صيام أيام من رمضان للمرأة، إلى أنه في حالة ما إذا كانت المرأة لديها قدرة على القضاء، أو ما إذا كان لديها علة مما يرجى برؤه، من المهم معرفة أنه ليس من الجائز العدول عن القضاء إلى الكفارة ولا تبرأ ذمتك بذلك.