دعاء ثاني يوم رمضان.. مستحب قبل أذان المغرب  

أدعية رمضان المستحبة من الأمور التي يكثر البحث عنها خلال شهر رمضان، ومنها دعاء ثاني يوم رمضان، إذ يحرص المسلمون على ترديد الأدعية، قبل أذان المغرب، وهو ما تستعرضه «الوطن» في السطور التالية، بالإضافة إلى بعض الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في أي وقت في الشهر الكريم الذي ينتظره المسلمون كل عام، راجين فيه رحمة الله ومغفرته والعتق من النار بالعبادة والصيام والصلاة والتقرب إلى الله بالطاعات.

دعاء ثاني يوم رمضان.. يرددها الصائم قبل أذان المغرب

وحول دعاء ثاني يوم رمضان، الذي يمكن ترديده بعد أذان المغرب، عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِى فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، وَاجْعَلْنِى فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُتَّقِينَ، بِرَأْفَتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ».

وعن ثواب دعاء ثاني يوم رمضان، فإن من ردد هذا الدعاء ودعا به «أُعْطِي فِي جَنَّةِ الْمَأْوَى أَلْفَ أَلْفِ قَصْعَةٍ، فِى كُلِّ قَصْعَةٍ أَلْفُ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ».

أدعية محببة في رمضان

وبخلاف دعاء ثاني يوم رمضان، توجد عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها في رمضان، وهي أدعية محببة من الكتاب والسنة النبوية، إذا يحرص الصائمون على الانشغال بالدعاء والعبادة والتقرب إلى الله، والحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من الأمور المهمة التي اعتاد عليها المسلمون، فضلًا عن تريد الأدعية.

مثل: «اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا».

أوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَوسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ، اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيبًا مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ».