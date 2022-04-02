دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب.. «اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورا»

ينتظر المسلمون قدوم شهر رمضان كل عام ليتقربوا فيه إلى الله عبر العديد من الطاعات منها الصيام والدعاء، لذا يبحث جميعهم في العالم عن دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب، للاهتمام الكبير بترديد الأدعية قبل الإفطار بدقائق لأن هذا الوقت لا يرد فيه الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، الإِمَامُ العَادِلُ، وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ».

وفي هذا الصدد تنشر «الوطن» لقرائها دعاء اليوم الثاني من رمضان 2022، خاصة أن الدعاء في رمضان مستجاب لاسيما قبل الإفطار بدقائق وفي وقت السحور، استمرارا لسلسلة الأدعية التي تنشرها تباعاً في بقية أيام الشهر الكريم.

دعاء اليوم الثاني من رمضان مكتوب

وعن دعاء اليوم الثاني من رمضان 2022، يأتي كالتالي: «اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، اللهم تقبله منى واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا، اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بِالعَثَراتِ، وأقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا وَالْهَفَواتِ، وَلا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ وَاشْرَحْ وًأًمٍن بهِ صَدري بِأمَانِكَ يا أمانَ الْخائِفينَ».

الأدعية المستحبة في رمضان

وهناك عدد من الأدعية المستحبة في شهر رمضان المعظم، الذي يتمتع بروحانيات وطبيعة خاصة عند المسلمين، إذ أنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، وينشغل الصائمون بالدعاء والعبادة والتقرب إلى الله، والحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من الأمور المهمة التي اعتاد عليها المسلمون، فضلا عن تريد أدعية أول يوم رمضان.

ومن بين الأدعية المحببة في شهر رمضان: «اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالأَقْذارِ، وَصبِّرني فيهِ عَلى كائِناتِ الأَقدْارِ، وزَيِنّيّ وَاستُرْني فيهِ بِالسِّتِر وَالعَفافِ، وَاحْمِلْني فيهِ على العدلِ والإنصاف، وآمنّي فيهِ من كلّ ما أخاف، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخائِفينَ.. اللّهُمَّ وَفِّقْني فيهِ لِمُوافَقَةِ الأَبْرارِ، وَجَنِّبْني فيهِ مُرافَقَةَ الأَشْرارِ، وَآوِني فيهِ بِرَحْمَتِكَ إلى دارِ الْقَرارِ واِهْدِني فيهِ لِصالِحِ الأَعْمالِ، وَاقْضِ لي الحَوائِجَ والآمالَ».

أدعية شهر رمضان

ومن أشهر أدعية رمضان 2022: «اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ، وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ"، "اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَأكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَقَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ، يا مَن لا يَشْغَلُهُ إلحاحُ المُلِحِّينَ».

ومن صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها في اليوم الثاني من رمضان: «اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ، اللّهُمَّ اجْعَل لي فيهِ نَصيباً مِن رَحمَتِكَ الواسِعَةِ، وَاهْدِني فيهِ لِبَراهينِكَ السّاطِعَةِ، وَخُذْ بِناصِيَتي إلى مَرْضاتِكَ الجامِعَةِ بِمَحَبَّتِكَ يا أمَلَ المُشتاقينَ».