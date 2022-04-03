حكاية كل يوم.. قصة خماسية الأسرار في رمضان على شاشة «الوطن»

استعرض الداعية شريف شحاتة، قصة خماسية الأسرار في شهر رمضان، وذلك في برنامجه «حكاية كل يوم»، المذاع على شاشة «الوطن»، اليوم الأحد، إذ ذكر أن هناك خمسة أشياء متميزة جدًا للمؤمنين خلال شهر رمضان، إذ قال النبي عليه السلام «أُعْطِيَتْ أمَّتِي خمسَ خِصَال في رمضانَ لم تُعْطهُنَّ أمَّةٌ من الأمَم قَبْلَها؛ خُلُوف فِم الصائِم أطيبُ عند الله من ريح المسْك، وتستغفرُ لهم الملائكةُ حَتى يُفطروا، ويُزَيِّنُ الله كلَّ يوم جَنتهُ ويقول: يُوْشِك عبادي الصالحون أن يُلْقُواْ عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتُصفَّد فيه مَرَدةُ الشياطين فلا يخلُصون إلى ما كانوا يخلُصون إليه في غيرهِ، ويُغْفَرُ لهم في آخر ليلة».

من ينظر الله له نظرة خاصة لا يعذبه بعدها أبدًا

وقال «شحاتة» إن الله في أول ليلة من رمضان يجد المؤمنين مقبلين على صلاة التراويح وعلى التوبة والعبادة، فينظر الله للجميع بنظرة رحمة، بينما من ينظر الله له نظرة خاصة لا يعذبه بعده أبدًا، موضحًا: «يعني يكون لسه رمضان مبدأش بس ربنا غفر للإنسان، ربنا رحمك وأنت مبدأتش حتى تصلي ركعتين، بس النية متوفرة والعمل الصالح في ذهنك»، مضيفًا أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، معقبًا: «ريحة الفم ريحة مسك، لأن هذه الرائحة نتجت من كون الإنسان سمع كلام ربنا وصام، وقال يارب سمعًا وطاعًا».

من ختم له بصيام يوم دخل الجنة

وأضاف الداعية: «النبي يقول في الصحيح من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، وسيدنا أنس بن مالك، قال اللي يموت وهو صائم بيجي يوم القيامة ورائحته مسك، كمان عبدالله ابن غالب لما مات المدينة كلها كانت ريحتها مسك، دفنوه في العشاء، وهما بيصلوا الفجر بحثوا عن مكان ريحة المسك، فوجدوها من القبر وفاحت المدينة»، مستطردًا: «الملائكة تستغفر للصائمين كل يوم وليلة، آية الجمال ده ربنا سبحانه وتعالى يقول للجنة يا جنة تزيني لعبادي الصالحين، يوشك أن يستريح من تعب الدنيا إلى دار كرامتي، وإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر الله لهم جميعًا، ربنا يغفر لكل اللي تعبوا وصلوا وصاموا وذكوا، واعتمروا، وجددوا العهد مع ربنا، وتخلصوا من الذنوب».