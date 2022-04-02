«حكاية كل يوم».. صوم رمضان أدخل رجل الجنة وجعله يسبق الشهيد

قال الداعية شريف شحاته، إنه في عصر النبي صلي الله عليه وسلم كان لسيدنا طلحة بن عبيد الله أصحاب اثنين أسلموا في يوم واحد، مات أحدهما شهيدًا في إحدى الغزوات، ثم لحق به شقيقه بعد عام من وفاة الأول، بعدما قبضت روحه وهو على سريره.

شحاته: المتوفى شهيدًا انتظر شقيقة الذي مات بعده لإدخاله الجنة

وأضاف «شحاته» خلال تقديمه لبرنامجه «حكاية كل يوم» والمذاع على «تلفزيون الوطن» أنه في إحدى الأيام بعد رحيل الشقيقيين رأى سيدنا طلحة بن عبيد الله رؤيا في المنام تفيد بأن الأخ الذي توفى على سريره دخل الجنة قبل دخول شقيقة الشهيد، حتى إن الأول هو من ساعد الثاني في دخول الجنة، الأمر الذي استعجبه هو وأصدقائه ليحضروا إلى النبي صلي الله عليه وسلم ويسألوه عن هذا.

الأصدقاء يسألون النبي

وأوضح أنه وبعد ذلك ذهبوا إلى النبي صلي الله عليه وسلم وقصوا عليه قصة الشقيقيين وكواليس وفاتهما والرؤيا التي أفادت بدخول الرجل المتوفي على سريره للجنه قبل شقيقة الذي مات شهيدا، ليباغتهم النبي بسؤاله «عن أي شئ تستعجبون؟» فردوا عليه بأن الفضل دائمًا ما يكون للشهداء عن أولائك الذين يتوفون في منازلهم فكيف حدث هذا، فرد عليهم النبي بأن الرجل الذي توفى بعد وفاه شقيقه بعام حضر رمضان وصامه وتميز عن شقيقة بعام آخر مكث فيه للعبادة والصلاة، فكان من الطبيعي أن يدخل الجنة قبل دخول شقيقه، معقبًا: «درجة رمضان واحد زيادة عن اللي مات شهيد كان الفرق بينهم زي الفرق بين السماء والأرض».