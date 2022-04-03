من مؤتمر تمرد في «الوطن» إلى خارطة 3 يوليو.. تفاصيل يوم الحسم لسقوط الجماعة

استعرضت أحداث مسلسل الاختيار 3، الذي يُذاع في رمضان 2022، بطولة النجوم أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، وأحمد عز، في الحلقتين الأولى والثانية، مؤتمر تمرد الذي انعقد في جريدة «الوطن» صبيحة يوم 3 يوليو 2013، للإعلان فيه عن ثبات المصريين في الشوارع وتمسكهم بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، والصعوبة التي وجدوها في إقامة المؤتمر، خاصة في ظل إرهاب الجماعة الإخوانية الذي كانوا يمارسونه تجاه الشعب المصري وحقوقه.

إعلان خارطة الطريق

خرجت قيادات حركة تمرد الشبابية من مؤتمر جريدة الوطن، إلى لقاء الفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، والذي انتهى بمؤتمر الإعلان عن خارطة الطريق.

وجاءت أهداف خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في مؤتمر 3 يوليو 2013:

1. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.

2. يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، تمهيدا لتوليه إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخاب رئيس جديد.

أهداف خارطة الطريق

3. منح رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.

4. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية وتشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا.

5. مناشدة المحكمة الدستورية العليا سرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.

مصلحة الوطن العليا

6. وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.

7. اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.

8. تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.

الإخوان تقابل رغبة الشعب بالإرهاب

وقابلت جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، الإجراءات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر 3 يوليو «خارطة الطريق»، بأكبر موجة عنف عرفتها مصر، حيث انتشرت الحرائق وأعمال العنف في الشوارع ضد المواطنين السلميين، وعمليات الاستهداف سواء للقوات المسلحة أو الشرطة المدنية.