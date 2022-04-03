ضبط 5 أشقاء حطموا مستشفى البرلس بعد وفاة والدهم.. دخل في غيبوبة ومات

ألقت قوات الشرطة، القبض على 5 أشقاء؛ لاتهامهم بتحطيم محتويات قسمي الاستقبال والعناية المركزة بمستشفى برج البرلس المركزي في كفر الشيخ، اليوم الأحد، وتعديهم بالسب على طبيب العناية وطاقم التمريض، بسبب وفاة والدهم داخل العناية؛ اعتقادا منهم بتقصير طاقم العمل الطبي في إسعاف أبيهم من غيبوبة سكر.

تحطيم محتويات قسمي العناية المركزة والاستقبال

وتلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة البرلس، بتلقي المركز بلاغ من الدكتور جمال الدين أشرف جمال الدين البراني، طبيب بقسم العناية المركزة بمستشفى برج البرلس المركزي، بتحطيم أشخاص محتويات بقسمي العناية المركزة والاستقبال، وتعديهم بالسب بأبشع الألفاظ عليه والطاقم الطبي.

وانتقل مأمور مركز شرطة البرلس العقيد هشام الزعفراني، رفقة المقدم محمد عماد عامر، وكيل فرع البحث الجنائي بالحامول، وقوة من مركز شرطة البرلس، إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وبإجراء المعاينة تبين إتلاف 5 ألواح زجاج لأبواب داخلية بقسمي الاستقبال والعناية المركزة، وتهشيم مكتب بقسم الاستقبال، وإتلاف جهاز حاسوب، وشاشة جهاز مونتير خاص بالأشعة، وإتلاف مروحة، وكراسي خاصة بقسم الاستقبال.

وبسؤال الطبيب، صاحب البلاغ، اتهم أهلية المريض «حجازي. ح. ف. ا»، 64 عامًا، ويقيم بمدينة برج البرلس، بالتعدي عليه بالسب بأبشع الألفاظ، وكذا تعديهم بالسب على طاقم التمريض، وتسببهم في إتلاف محتويات المستشفى، وهم «سامح.ح.ح»، و«حجازي.ح.ح»، و«محمد.ح.ح»، و«ياسر.ح.ح»، 20 عامًا، صياد، و«صلاح.ح»، 25 عامًا، بدون عمل، ووالدتهم «أم محمد.م.ش».

والد المتهمين كان يتلقى العلاج إثر إصابته بغيبوبة سكر

وكشف الطبيب لرجال الشرطة، عن حضور الأب المريض إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وهو في حالة غيبوبة سكر، وجرى التعامل معه طبيًا وفق حالته، وبعد لحظات لم تستجيب حالته للعلاج فأسفرت عن وفاته، وبناء عليه فوجئ بتعدي ذوي المريض عليه، وعلى طاقم التمريض بالسب بأبشع الألفاظ النابية، وأتلفوا وهشموا محتويات قسمي الاستقبال والعناية المركزة، من خلال استخدام بعضهم طفايات الحريق.

وألقي القبض على اثنين من المشكو بحقهم الستة، وهما المشكو في حقهما الرابع والخامس، بينما فر الباقين هربًا، وجرى اقتيادهما إلى مركز شرطة البرلس، وبمواجهتهما باتهامات الطبيب صاحب البلاغ، قررا ارتكابهما ذلك لتقصير الطاقم الطبي في إسعاف والدهم، وإنقاذه من غيبوبة السكر.

تحرر بذلك المحضر رقم 6763 لسنة 2022 جنح مركز شرطة البرلس، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.