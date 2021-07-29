حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ.. تغيير مديري الأمن والبحث الجنائي

شهدت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ، تغييرا لمدير الأمن اللواء خالد العزب، وللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، ضمن الحركة العامة السنوية لتنقلات وزارة الداخلية التي اعتمدها الوزير اللواء محمود توفيق، قبل ساعات قليلة، وشهدت ضخ دماء جديدة، وتصعيد قيادات شبابية، لتولي مختلف مواقع المسؤولية، فضلا عن استحداث بعض الإدارات الجديدة داخل الوزارة.

حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ.. درويش مديرا

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ، تعيين اللواء أشرف صلاح الدين درويش، مديرا للأمن، بعد ترقيته من حكمدار مديرية أمن بني سويف إلى كفر الشيخ؛ إذ شغل عدة مناصب، منها مأمور مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، ثم مديرا للأمن العام وحكمدارا ببني سويف، وهو من القيادات المشهود لها بالكفاءة.

كما جرى تصعيد اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، لمنصب مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

تعيين اللواء خالد محمد مديرا لإدارة البحث الجنائي

كما شملت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ، تعيين اللواء خالد محمد، مديرا لإدارة البحث الجنائي؛ إذ كان يتولى رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية، وهو من القيادات المنية المشهود لها بالكفاءة، فيما جرى ترقية بعض القيادات بالرتب المختلفة ضمن الحركة العامة لوزارة الداخلية.

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ أيضا تصعيد العميد سامح العزب لمنصب مدير إدارة مرور كفر الشيخ، خلفا للواء سامح رشاد الذي خرج للمعاش، بناءً على رغبته، وكان الأول يعمل وكيلا لإدارة المرور، ومن القيادات المشهود لها بالكفاءة، وحسن معاملة المواطنين.

تعيين اللواء وائل الأشوح مساعدا لمدير أمن كفر الشيخ

كما شملت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ، تعيين اللواء وائل الشوح، مساعدا لمدير الأمن، وهو من أبناء المحافظة، وعمل في الكثير من مواقعها الشرطية، وكان مديرا لإدارة شؤون الخدمة، وهو من القيادات المشهود لها بالكفاءة وحسن المعاملة.

وضمت حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ، تعيين العميد عماد موسى، حكمدارا لمديرية أمن كفر الشيخ، خلفا للواء جمال سامون، وعمل الأول بالعديد من المراكز الشرطية والإدارات داخل المديرية ذاتها.

ومن المقرر أن يعتمد مدير الأمن الجديد، حركة تنقلات مديرية أمن كفر الشيخ، وذلك فور تسلمه منصبه؛ إذ تشمل الحركة تسكين مأموري المراكز الشرطية ورؤساء المباحث والإدارات النوعية داخل المديرية.