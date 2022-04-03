«الدنيا بخير» يتكفل بعلاج سيدة سورية وزوجها ويدفع فواتيرهما المتأخرة

«لكل منا سِره، لكل منا كنزه، كل واحد منا بطلُ في قصته، لذلك نقف أحيانًا على قارعة الطريق ليس للبحث عن شيء، وإنما أملًا في العثور على مستمع جيد، لأنهم يقولون: همومنا تموت لحظة إفصاحنا بها»، هذا عنوان برنامج الدنيا بخير، الذي يُعرض على شاشة «أبوظبي» طوال شهر رمضان، ويقدمه الإعلامي أحمد اليمّاحي، إذ يلقي الضوء على جهود دولة الإمارات والهلال الأحمر في مساعدة الآخرين، في مختلف دول العالم.

منذر رياحنة يتقمص شخصية طبيب باطنة

ويستضيف البرنامج كل يوم شخصية فنية مؤثرة، تختلف في كل حلقة عن الأخرى، وحل اليوم الفنان الأردني منذر رياحنة، ضيفًا على البرنامج، وتقمص شخصية طبيب يدعى الدكتور صالح، طبيب باطنة، يوجد في نفس المكان الموجود فيه الحالة التي يرغب البرنامج مساعدتها، من أجل إدخال الفرحة على قلوب تلك الأسرة، إذ أن حالة اليوم كانت السيدة نورة عرنوس، سورية، تبلغ من العمر 48 سنة، مريضة سرطان الثدي والعظام والكبد.

حالة اليوم مريضة بالسرطان وزوجها يحتاج عملية جراحية في عينه

يرافق السيدة المريضة، زوجها وهو يعاني هو الآخر من مرض في عينه، ويحتاج لجراحة عاجلة لاستئصال عينه اليسرى وتركيب أخرى صناعية، إذ أن هذه الأسرة تراكمت عليها الديون بعد تدهور الحالة الصحية للأب والأم، وأدت إلى عدم دفع فواتير الكهرباء، وتكفل البرنامج دفع الإيجار المتأخر عن الحالة، وفواتير الكهرباء، والتكفل بعملية للزوج، والمساهمة بقدر الإمكان في علاج الزوجة من السرطان.

الدنيا بخير يتكفل بعلاج الأسرة

وتخفى منذر رياحنة، في شخصية طبيب وارتدى كمامة، وعندما بدأ التحدث مع الحالة وزوجها، انفجرت السيدة وزوجها من البكاء، إذ قال: «بدنا علاج، زوجتي مريضة سرطان في العمود الفقري والكبد، نحتاج مكمل غذائي ما فيه، ونحتاج أدوية ما فيه»، فيما أخرج منذر رياحنة، ظرفًا أعطاه للزوج، من أجل رسم البسمة على شفتاه، مدون به «نحن نتكفل بدفع تكاليف جراحة العين الخاصة بك، دفع فواتير إيجار المنزل، المساهمة في دفع تكاليف علاج السيدة».