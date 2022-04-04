«يوم الحساب».. مانشيت «الوطن» يكتب بداية النهاية للإخوان في 30 يونيو

يستعرض مسلسل الاختيار 3 الذي يُذاع في رمضان 2022 ، أهم الأحداث التي مرت على مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت مصر من عام 2012 وحتى 2013، وتحديدا في 30 يونيو، ذلك التاريخ الذي نزل في ملايين المواطنين محتشدين في الشوارع والميادين، ليس في القاهرة فقط وإنما في كل محافظات مصر، للمطالبة بإسقاط حكم الإخوان الممثلة في الرئيس الإخواني محمد مرسي، الذي كان يحكم البلاد بقرارات من مكتب الإرشاد في المقطم.

مواجهة إرهاب الإخوان

جريدة «الوطن» كانت من أوائل الصحف التي كانت تقف للإخوان بالمرصاد منذ انطلاقها في عام حكم الجماعة الإرهابية، إذ واجهت بشجاعة إرهاب الإخوان في تلك الفترة العصيبة على مصر، فكانت ترصد أوجه القصور في إدارة البلاد حينها، والفشل على مستوى الحكم، كما سلطت الضوء على انتهاكات الجماعة الإرهابية في الشوارع والميادين في حق المتظاهرين السلميين، وكانت في مقدمة تلك الأحداث مذبحة الاتحادية التي سقط فيها مواطنون مصريون بسبب الهجوم المسلح لجماعة الاخوان.

مانشيت الوطن في 30 يونيو

ويظل مانشيت جريدة «الوطن»، في العدد الصادر بتاريخ 30 يونيو 2013، شاهدا على المعركة التي خاضتها «الوطن» بلا هوادة أمام جماعة كادت أن تصل بالبلد إلى نفق مظلم، والذي جاء بعنوان «يوم الحساب.. 22 مليون مواطن يرفعون الكارت الأحمر لـ مرسي والاخوان.. وتمرد: مكتب الإرشاد لن يحكم بعد اليوم».

واستمرت «الوطن» في تغطيتها لأحداث ثورة 30 يونيو، وجاءت خارطة الطريق في 3 يوليو لتعلن انتهاء حكم الجماعة الإرهابية، وواجهت «الوطن» العديد من الأحداث خلال تلك الفترة من حرق في مقارها والاعتداء على الزملاء الصحفيين في أثناء القيام بعملهم في التغطيات، واعتداء عناصر تابعة للجماعة على مبنى الجريدة برشق الحجارة.