هل البخور يفطر الصائم في رمضان؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل

هل البخور يفطر الصائم؟.. من الأسئلة الهامة في شهر رمضان الفضيل، خاصة وأنّ هناك الكثير من الناس يحرصوا على استخدام البخور من أجل تعطير المنزل، ويكثر هذا التساؤل خلال رمضان، إذ يزداد البحث عبر المحركات في تلك الفترة عن مبطلات ومفسدات الصيام، والأشياء التي يعتادوا على استخدامها، ولايعرفوا ما إذا كانت من مبطلات أو مفسدات الصيام.

هل البخور يفطر الصائم؟

وللإجابة على سؤال هل البخور يفطر الصائم؟، حرصت دار الإفتاء المصرية على تناول هذا الأمر وتوضحيه، خاصة وأنه ضمن الأمور الشائكة التي أحدثت جدلًا مابين الأنواع التي تنزل في الحلق، وأخرى تكون مجرد رائحة فقط، وهي الأسئلة التي يسأل عنها الكثيرين مع قدوم شهر رمضان.

استخدام البخور في رمضان

وقالت الإفتاء في إجابتها على سؤال هل البخور يفطر الصائم، إنه مكروه، وفي فيديو للشيخ عماد عفت أمين لجنة الفتوى الراحل، بثته دار الإفتاء المصرية على صفحتها، يتناول موضوع البخور واستخدامه في شهر رمضان، وما إذا كان من يفطر الصائم أم لا؟.

أوضح الشيخ عماد عفت، أنّ البخور والروائح يجوز للصائم والصائمة استخدامه، فيما كرهه البعض، إذ أن هناك أنواع من البخور، ويتكاثف بعضها في الأنف وينزل في الحلق فقط، فإذا كان من هذا النوع، فيكون مكروها.

أما إذا كان البخور الذي يستخدمه الصائم في رمضان هو مجرد روائح فقط فلا بأس به، وهو من مباحات الصيام في شهر رمضان، ولا يكون سببا في إفطار الصائم.