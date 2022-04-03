ما حكم استعمال البخور والروائح وبلع البلغم في رمضان؟.. «الإفتاء» تجيب

حكم البخور في رمضان من الأسئلة التي يستفسر عنها بعض الصائمين فيما يتعلق بتأثير استنشاقها على صحة الصوم، وقد تناولت دار الإفتاء هذا الموضوع عبر موقعها الرسمي فضلا عن قناتها بموقع يوتيوب، ويستعرض التقرير التالي بعضا مما ورد عن دار الإفتاء في هذا الشأن.

حكم البخور في رمضان

وفيما يتعلق بموضوع حكم البخور في رمضان فقد بثت الدار فيديو على قناتها للشيخ عماد عفت أمين الفتوى الراحل، قال فيه: البخور والروائح هل يجوز للصائم والصائمة أن يتعاطى مثل هذه الأشياء؟ الجواب نعم، بعضهم كرهه إذا كان من البخور الذي يتكاثف في الأنف وينزل في الحلق فقط، إذا كان من هذا النوع، أما إذا لم يكن وكان مجرد روائح فقط فلا بأس به وهو من مباحات الصيام.

بلع البلغم في رمضان

وبالإضافة إلى حكم البخور في رمضان فقد تناولت دار الإفتاء الرد على سؤال يقول: هل البلغم يفطر الصائم ويبطل الصلاة؟، قائلة: بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه فإنه يكون مفطرًا؛ قال في المجموع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر؛ إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر، وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب، وبه قطع الجمهور.

واختتمت فتواها بتأكيدها: وعلى القول بأنه لا يبطل الصوم ما دام لم يخرج إلى الفم، فكذلك لا تبطل الصلاة به، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.