شذي تحيي الذكرى الثامنة لوفاة والدها بكلمات مؤثرة: «من 8 سنين نزل ومرجعش»

أحيت المطربة «شذي»، الذكرى السنوية لوفاة والدها، بنشر كلمات مؤثرة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت شذي: «زي النهاردة 4-4-2014، من 8 سنين بابا نزل على أساس إنه مسافر الزقازيق ومرجعش وجالي أصعب مكالمة في حياتي، وبالرغم من إنها جاتلي من رقم بابا، بس كان إحساسي إني لما أرد مش هسمع صوته وده بجد اللي حصل.. لقيت واحد بيسألني لو اعرف صاحب الرقم ده لأني آخر رقم هو كلمه من تليفونه، وطبعًا قالي البقاء والدوام لله».

شذى: حافظوا على أهاليكم

وأضافت شذي عبر صفحتها: «حقيقي عمري ما أتمنى حد يمر باللي مريت بيه، لأن اللي بحكيه ده حصل يادوب بعد وفاه أمي بسنتين، لحد دلوقتي مش مستوعبة إنها مش موجودة.. حقيقي حافظوا على أهاليكم وحبوهم واهتموا بيهم لأن أكتر حاجه بتصبرني إني عمري ما رفضت لأهلي طلب، ولأ اتأخرت عنهم، علشان كده كتير ربنا بيبعد عني ناس وحاجات بزعل عليها في الأول بس بعد شويه بعرف إن دعوات أهلي وبر الوالدين هو اللي بيخلي ربنا يحميني، الله يرحمك يا أكتر راجل احترمني من صغري وقدرني وصدقني ودعمني وآمن بيا، وعلمني احترم الناس وأصون الوعود وأخاف على زعل ربنا وأحبه».

واختتمت المطربة شذي: «حتى لو مكنتش كاملة في كل حاجة لأن الكمال لله، بس بحاول أكون نبتة صالحة حضرتك زرعتها، وإن اللي يتعامل معايا يدعيلك بالرحمة، ربنا يرحمكم يا رب، فضلًا و ليس أمرًا تدعولهم بالرحمة هو وأمي الله يرحمهم وحشوني».