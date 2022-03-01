شذى: تامر حسني مسألش عني فى وقت شدتي.. وعمرو دياب فخر لمصر

عاتبت الفنانة شذى، زميلها الفنان تامر حسني لعدم سؤاله عنها طيلة الفترة الماضية، رغم مرورها بأوقات شديدة صعبة بعد وفاة والدتها ووالدها، بينما أكدت أن الفنان عمرو دياب يعتبر فخرًا لمصر ولكافة العاملين في المجال الفني.

شذى: الجلوس مع عمرو دياب درس في النجاح

وتحدثت شذى باستضافة عن الفنان عمرو دياب، خلال تصريحات لـ«الوطن»، موضحة: «عمرو دياب دوما هو فخر لنا جميعًا، فهو فخر لمصر، ودوما ما يرفع اسم مصر عاليًا، ودائمصا هناك تواصل بيني وبينه، ولكن في العاميين الماضيين التواصل أصبح أقل، وربما انقطع بسبب انشغاله الدائم».

وأضافت: «لما بقابله لا بُد أن أجلس معه، واستمع لنصائحه، فالجلوس مع عمرو دياب يعد درسًا في النجاح وحب العمل».

شذى: علاقتي بتامر حسني كانت قوية

ووجهت عتابًا شديدًا للفنان تامر حسني، قائلة: «علاقتي بتامر حسني لم تكن زمالة قط، بل صداقة قوية ممتدة لأسرتي وأسرته، وما أحزنني بأن تامر لم يقف بجواري، وعند وفاة أمي وأبي كنت في حاجة ماسة لسؤال الناس عليّ، وتامر لم يكن موجودًا معي في تلك الفترة، والصاحب لا بُد أن يساند صديقه في وقت الشدة، ولكن في النهاية العتاب جزء لا يتجزأ من المحبة، ودوما ما أدعو له بالنجاح».

شذى: تامر حسني قالي «حقك عليا»

وتابعت: «تواصلنا أكثر من مرة وكان يقول لي حقك عليا، ولكن أنا حزينة منه».

يذكر أن شذى طرحت مؤخرًا أغنية «آه يا ليلنا» مع شركة «كية ميوزيك»، وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد النادي وتوزيع طارق عبدالجابر.