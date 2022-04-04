المغنية الأمريكية أوليفيا رودريجو تحصد جائزتين في حفل «جرامي»

حصلت المغنية الأمريكية أوليفيا رودريجو على جائزتين في حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2022، الجائزة الأولى كانت أفضل فنانة صاعدة، كما حصلت على جائزة أخرى عن أفضل أداء بوب منفرد عن أغنيتها «drivers license».

أوليفيا بإطلالة بسيطة في حفل جوائز جرامي

وظهرت أوليفيا بإطلالة رقيقة لفتت أنظار الحضور إليها، حيث ارتدت فستانا أسودا بسيطا.

يذكر أن جوائز الجرامي هي جائزة سنوية عمرها يزيد على 60 عامًا، تمنح للأفضل في مجال الموسيقى العالمية، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بها كبار نجوم الموسيقى في العالم على مدار تاريخها.