تأجيل حفل توزيع جوائز «جرامي» بسبب متحور أوميكرون: «مخاطرة كبيرة»

مازال فيروس كورونا يشكل تهديدا كبيرا على إقامة الفعاليات الفنية حول العالم، وذلك بعد ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة شكلت مخاوف كبيرة وأدت إلى إلغاء وتأجيل مجموعة من الفعاليات السينمائية والموسيقية، كان آخرها حفل توزيع جوائز «جرامي» الموسيقية في نسختها الـ 64.

مصادر ترجح إقامة حفل توزيع جوائز «جرامي» في مايو المقبل

وكشف المتحدث باسم الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، المانحة لجوائز «جرامي»، أنه تم تأجيل حفل توزيع الجوائز الذي كان من المقرر إقامته في 31 يناير الجاري في لوس أنجلوس، بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا، كما لم يتم تأكيد موعد جديد للحفل حتى الآن، وفقا لما أعلنه موقع «فارايتي».

وأرجحت مصادر داخل الأكاديمية، أن حفل توزيع الجوائز سينتقل موعد عقده إلى أبريل أو مايو، وهو ما يبدو أنه يستبعد عقده في لوس أنجلوس فمن الممكن أن يتم نقله إلى لاس فيجاس، حيث تقام حفلات توزيع جوائز النسخة اللاتينية من الـ «جرامي»، وكان آخرها في نوفمبر الماضي.

الأكاديمية المنظمة لجوائز «جرامي» تكشف سبب تأجيل الحفل: متحور «أوميكرون»

وجاء في بيان مشترك صادر عن أكاديمية التسجيلات وشريكها التلفزيوني «CBS»، مساء أمس، «بعد دراسة وتحليل دقيقين مع مسؤولي المدينة والدولة وخبراء الصحة والسلامة، ومجتمع الفنانين وشركائنا العديدين، تم تأجيل حفل توزيع جوائز جرامي السنوي 64».

وتابعت في بيانها: «تظل صحة وسلامة الموجودين في مجتمع الموسيقى والجمهور الحي ومئات الأشخاص الذين يعملون بلا كلل لإنتاج عرضنا على رأس أولوياتنا، نظرًا لعدم اليقين المحيط بمتغير (أوميكرون)، فإن عقد العرض في 31 يناير يحتوي ببساطة على الكثير من المخاطر، نتطلع إلى الاحتفال بأكبر ليلة موسيقية في تاريخ مستقبلي، والذي سيتم الإعلان عنه قريبًا».