"آبل" تعترف بمشكة استنزاف البطارية في هواتفها.. وترشد عملاءها إلى الحل

قال موقع «ذا صن» البريطاني، إنه قد يلاحظ الكثير من مستخدمي هواتف أيفون حدوث شئ ما خاطئ في بطارية الأجهزة الخاصة بهم، وهو شعور جماعي وليس فرديا، حيث أنها مشكلة امة لمالكهي الوهاتف من هذه الشركة ولست مشكلة فردية.

وأضاف الموقع أنه أخيرا تم الوصول إلى حل لهذه المشكلة، حيث أصدرت شركة أعلنت شركة أبل آخر تحديث لنظام iOS الخاص بالهواتف التي تنتجها، والذي يعد بحل مشاكل استنزاف البطارية التي يعاني منها بعض المستخدمين.

عملاء الشركة يشتكون بسبب وجود استنزاف للبطاريات

ويأتي إصدار التحديث الجديد من الشركة بعد أن بدأ العملاء في الإبلاغ عن المشكلات إلى أصبحوا يجدوها بعد تحميل إصدار iOS 15.4 في 14 مارس الماضي

واعترف عملاق التكنولوجيا أيفون بوجود بعض استنزاف البطارية فورًا بعد تثبيت التحديث ، لكنه كشف أنه أمر طبيعي، حيث تم تفسير ذلك لأن التطبيقات لا تزال تستقر مع البرنامج الجديد، ويمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 48 ساعة حتى يتم ضبط النظام.

ويستهدف الإصدار الأخير أيضًا إصلاح الأشياء المعتادة ، مثل الأخطاء الأمنية البسيطة، وتنص ملاحظات الإصدار على ما يلي: "قد تنفد البطارية بسرعة أكبر من المتوقع بعد التحديث إلى iOS / iPadOS 15.4."

الشركة: نعمل على إصلاح العيوب

وأضافت الشركة إنها تعمل على إصلاح العيوب حيث قد تصبح أجهزة برايل غير مستجيبة أثناء التنقل عبر النص أو عرض تنبيه، وكذلك قد تفقد أجهزة السمع المصممة لأجهزة iPhone / iPad الاتصال ببعض تطبيقات الطرف الثالث، وفق ذا صن.

وأشار الموقع إلى أن التحديث الجديد iOS 15.4 يأتي بالعديد من الميزات الجديدة الكبيرة، من بينها وضع قناع جديد لـ Face ID ورموز تعبيرية جديدة وصوت محايد بين الجنسين لـ Siri.