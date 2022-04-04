ما سنة النبي عند الإفطار في رمضان؟.. مفتي الجمهورية يوضح

أسئلة عديدة وردت للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، منها «ما هي سنة النبي عند الإفطار في رمضان وماذا كان يفعل النبي عند الإفطار في رمضان، وهل كان يقدم الصلاة أم الإفطار؟ وعلى أي شيء كان يفطر النبي في رمضان؟»، إذ أوضح سنة النبي المصطفى عند الإفطار في رمضان.

ماذا كان يفعل النبي عند الإفطار في رمضان؟

وقال مفتي الجمهورية، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفطر على رطبات قبل أن يُصلى، فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من الماء، موضحًا أن سنة النبي عند وقت الإفطار في رمضان، بأن يكون الطعام قبل صلاة المغرب؛ وهذا هو من هدي النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان.

واستشهد بما روي عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ» أخرجه أبو داود في سننه.

سنة النبي عند الإفطار في رمضان

وأكّد المفتي أنه في سنة النبي عند الإفطار في رمضان، أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يفطر قبل الصلاة، وفي هذا مراعاة لسنَّة تعجيل الإفطار، وكان فطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رطبات أو تمر أو ماء؛ فعن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ»، فإذا صلَّى الصائم المغرب أكمل إفطاره إن شاء.

ومن سنة النبي عند الإفطار في رمضان، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند فطره دعاء الإفطار بقوله -صلى الله عليه وسلم: «اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى»، وكان -صلى الله عليه وسلم- يعجل الفطر واستحبه لأمته، فعن سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر».