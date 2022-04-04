فضائل قيام الليل في رمضان.. نفحات ربانية يحظى بها المسلم

حددت دار الإفتاء النصرية فضائل قيام الليل في رمضان، إذ أنه سنةٌ رَغَّب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، مؤكدة أن الرسول المصطفى دعا لقيام رمضان وشجع عليه لفضائله العديدة.

فضائل قيام الليل في رمضان

ومن فضائل قيام الليل في رمضان، أنَّ هذه العبادة تتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، ومعنى قيام رمضان إيمانا أي تصديقًا بما وعد اللَّهُ الصائمَ من الأجر، واحتسابًا أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره، وذلك بإخلاص العمل لله.

وعن عدد ركعات صلاة التراويح، أوضحت دار الإفتاء «وردت روايات عديدة صحيحة تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ثماني ركعات، وصلاها عشرا، واثنتي عشرة ركعة، بحسب الأحوال التي كان عليها، ويمكن القول إن أقل صلاة التراويح ثماني ركعات، وأكثرها لا حدَّ له، وما عليه الفقهاء الأربعة هو أن تُصَلَّى عشرين ركعة، أما أقل عدد ركعات في صلاة قيام الليل ركعتان، ولا يوجد سقف له، فللمسلم أن يصلي ما شاء إذا نوى قيام الليل».

فضائل قيام الليل

وأكّدت دار الإفتاء في فضائل قيام الليل في رمضان، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينّ 5 فضائل لقيام الليل إذ قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، وفي الليل يحظى الإنسان بالنفحات الربانية».

واستشهدت الدار بما جاء عَنْ «أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَنْزِلُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ».