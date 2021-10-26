كيفية صلاة قيام الليل.. الإفتاء توضح «فيديو»

يبحث الكثير من المسلمين في هذه الآونة، عن إجابة لسؤال مفاده كيفية صلاة قيام الليل؟ حيث أكدت دار الإفتاء في أكثر من فيديو عبر صفحتها الرسمية وقناة يوتيوب الخاصة بها، أن قيام الليلة سنة نبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تصلى من بعد صلاة العشاء حتى الفجر.

كيفية صلاة قيام الليل

وأوضحت دار الإفتاء أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهى بأذان الفجر، وأن التهجد من ضمن القيام لكنه أخص من القيام لأنه يتم بعد القيام من النوم، وأفضل وقت لهذه المدة هو الثلث الأخير من الليل ويتم حساب الوقت ما بين الفجر إلى المغرب على ثلاثة ويتبين لنا في هذه الحالة الثلث الأول من الثاني من الثالث.

وقت قيام الليل

وأشارت دار الإفتاء في الإجابة على سؤال كيفية صلاة قيام الليل، أن أقل شيء لصلاة قيام الليل ركعتين ولا حد لأعلاها فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث مسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، كما أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: «عليكم بقيامِ الليلِ فإنَّهُ دأبُ الصالحين قبلَكم فإنَّ قيامَ الليلِ قُرْبةٌ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وتكفيرٌ للذنوبِ، ومطردةٌ للداءِ عن الجسدِ ومنهاةٌ عن الإثمِ».

وأوضحت دار الإفتاء أن فضل قيام الليل بعدما أجابت عن سؤال حول كيفية صلاة قيام الليل، وقالت إن رسول الله قال «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد».