ماذا يعني إعلان إفلاس لبنان؟.. خبير اقتصادي يجيب

في مشهد غريب من نوعه وغير معتاد، أعلنت دولة لبنان وبنكها المركزي، الإفلاس، على أن يتم توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ما يعني أن الدولة لم تعد قادرة على فتح السحوبات المصرفية للمواطنين، ولكن التحويلات من بنك إلى آخر متاحة.

وتصدر إفلاس لبنان محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وتساءل الكثير من المواطنين عن معنى إفلاس لبنان، وما سيترتب عليه من آثار وتداعيات على الاقتصاد، وفي هذا التقرير تستعرض «الوطن» معنى إفلاس البنك المركزي اللبناني.

المركزي اللبناني لم يعد قادرا على سداد أموال المواطنين والمستثمرين

وقال الدكتور محمد الماوي الخبير الاقتصادي في مجال البورصة، إن إعلان البنك المركزي اللبناني إفلاسه يعني أنه أصبح لا يملك مقدرة مالية على سداد أموال وديون العملاء، سواء كانت ودائع أو فوائد أو استثمارات وغيرها.

وأضاف «الماوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إعلان المركزي اللبناني ذلك جاء بسبب اخفاقات كثيرة في إدارة القطاعين المالي والبنكي في لبنان، حيث كان هناك تخبطًا كبيرًا في إدارة القطاع المصرفي، جعل هناك نفورًا كبيرًا من الاستثمار داخل الدولة.

وأشار إلى أن المستثمرين الأجانب رأوا أن هناك تخبطًا وعدم استقرار في القطاع المصرفي اللبناني، وهو ما تسبب في قلة الاستثمارات الأجنبية في لبنان، وكذلك انخفاض كبير في العملة الأجنبية التي تمثل عمود أساسي في اقتصاديات الدول.

سد العجز في الميزان المالي للدولة من البنك الدولي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك العديد من الطرق التي سيلجأ لها لبنان لسداد الديون منها عقود التحوط، كذلك سيلجأ إلى البنك الدولي وطرح سندات لسد العجز في الميزان المالي للدولة.

ولفت إلى أن البورصة لها دور كبير وفعال في عدم الوصول إلى هذه المراحل لأنها تمثل أفضل مجال في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال تداول الأسهم والشركات.