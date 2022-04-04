«سر الخلطة» على تليفزيون «الوطن».. كوارع مخلية بطعم مميز وأقل مجهود

تُقدم «الوطن»، في حلقة اليوم من برنامج «سر الخلطة»، الذي يُعرض على شاشتها، طوال شهر رمضان الكريم، مقادير ومكونات الكوارع المخلية من داخل مطعم «حواوشي ربيع»، إذ يقدم المطعم عددًا متنوعًا من المأكولات مثل الممبار والكرشة والفشة، لكنه مؤخرًا قدم الكوارع والعكاوي من قسم فواكه اللحوم.

سر طعم الكوارع المخلية

وشرح القائم على المطعم، أنه في البداية، يتم شراء كوارع جيدة ونظيفة وبعد ذلك، تقطيعها وتنظيفها مرة أخرى، مؤكدا أنه من الأفضل تقديم الكوارع مخلية بدون عظم، إذ يتم استخدام العظم في عمل الشوربة وتقديم الكوارع دون عظم.

وتابع القائم على المطعم في حديثه لتليفزيون «الوطن»، أن طريقة عمل الكوارع بدون عظم، تتمثل في إحضار طبق ويوضع فيه قطع من العروق وقطع الكوارع المخلية، ويجب أن تكون قطع الكوارع صغيرة حتى يتمكن الشخص من تناولها بالملعقة.

ويتم وضع عظم الكوارع في الماء وعمل شوربة منه، ثم بعد ذلك، يتم وضع قطع الكوارع على الشوربة، ومن ثم تسخينها.

مكونات خلطة الكوارع المخلية

وذكر القائم على المطعم لبرنامج «سر الخلطة»، الذي يعرض على تليفزيون «الوطن»، أن البعض يفضل وضع جزء بسيط من الدسم على الكوارع: « في ناس بتحب دسم الكوارع وناس لا، ويتم تقديمه على حسب طلب الشخص الذي يأكل»، ومن أهم مكونات خلطة الكوارع هي جوزة الطيب، فلفل الأسود، وملعقة شطة صغيرة: «الشطة والكمون دول اختراع، بيخليك تنسى الزفارة بتاعة الكوارع كأنك بتاكل حمص شام».