مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني يتصدر التريند رغم تأجيل عرضه

تصدر مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، تريند قوائم البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية الماراثون الرمضاني 2022، إذ انتظر قطاع كبير من الجمهور عرض الجزء الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، ولكن تم تأجيل عرضه هذا العام بعد انشغال عدد كبير من أبطاله في أعمالهم الأخرى.

تأجيل عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

وكان المنتج أحمد السبكي، قد أعلن عن تأجيل عرض مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، بعد انشغال أبطاله في تصوير أعمالهم الأخرى، وانسحاب المخرج سامح عبدالعزيز من العمل، الذي استبدلوه بالمخرج إسلام خيري، بالإضافة إلى اعتذار عدد من نجوم العمل أبرزهم روبي وشريف سلامة.

وأشار إلى أن أحداث المسلسل ستشهد العديد من المفاجآت، كما جاءت مغايرة لأحداث الجزء الأول، وأنه بالفعل تم الانتهاء من 15 حلقة من المسلسل قبل وقف تصويره.

شارك في بطولة مسلسل رمضان كريم الجزء الأول، الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني عام 2017، كل من: سيد رجب، والفنان الكبير الراحل محمود الجندي، روبي، ريهام عبدالغفور، شريف سلامة، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

سامح عبد العزيز يشارك في مسلسل يوتيرن

وفي سياق آخر، يشارك المخرج سامح عبدالعزيز في السباق الرمضاني الجاري 2022، من خلال مسلسله «يوتيرن» الذي يعرض خلال الفترة الحالية، وهو من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، عبير صبري، العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

يعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج يوميًا الساعة 6:15 على شاشة قناة CBC، كما تعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 11:30 مساءً، بينما يتم عرض الحلقة الساعة 10:30 على شاشة قناة ON.