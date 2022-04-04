أسامة الأزهري: الليث بن سعد كان يفرق ماله على الناس لرفع المعاناة عنهم

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن الإمام الليث بن سعد كان يفرق ماله بين الناس بسخاء وجود وكرم وحب لرفع المعاناة عن الناس، لافتا إلى أنه قيل عنه إن له في اليوم 4 مجالس يلتقى بها الناس؛ منها مجلس نائب السلطان لاستعراض مشاكله وحوائجه ويقدم المشورة التي تدل على ثقة الدولة به، ومجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد ويرده، وكان يطعم الناس شتاء وصيفا.

الليث بن سعد يتناول الطعام في موائد مفتوحة

وأوضح «الأزهري» خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الدريني، في برنامج «الحق المبين» المذاع على فضائية «DMC»، أن الليث بن سعد جاءته امراة، وقالت له إن زوجها مريض ومعاه قدح تريد به عسلا لأنها شفاء له، فأمر له ببرميل من العسل، وقال عبد الله بن صالح: صحبت الليث بن سعد عشرين عاما، فلم يتناول طعامه إلا مع الناس في موائد مفتوحة للجميع مرحبا بكل من يراه، وكان يتحرك في النيل بـ3 سفن؛ واحدة له ولأهله والأخرى لضيوفه والثالثة لمطبخه يطعم منه البلاد التي يمر بها.

وأشار «الأزهري» إلى أن الإمام الليث بن سعد فهم بعمق أن الله جميل يحب الجمال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وأدرك أن وظيفة العلم هي الفيض بالخير وقضاء حوائج الناس، ولم يتملك منه الشح وحب المال فسلط المال ليغدق به على الناس.

دعم وتنمية المجتمع

ولفت إلى أن ذلك يعادل ما نقوم به حاليا من توجيه مؤسسات المجتمع المدني لدعم وتنمية المجتمع، ومناشدة الناس بالحذر من الأنانية وقت الأزمات.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن من القيم السليمة التي يجب اتباعها الكرم والعطاء وسداد الديون عن الغارمين وإعطاء أصحاب الحوائج، والتوسعة على الأهل والولد والناس، وأن كل تلك القيم من العلم الشرعي التي يجب أن نتبعها.