أسامة الأزهري: الله وصف بـ«الجمال» 4 أشياء محددة في القرآن الكريم

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الله اختار التعبير الخاص بالجمال أو الشيء الجميل وأطلقها على 4 أشياء محددة في الشريعة بالقرآن الكريم، «وجدت الصبر الجميل، والصفح الجميل، والهجر الجميل والسراح الجميل».

الأزهري: المواضع الأربع جميعهم مواضع خلاف وفرقه ونزاع

وأضاف «الأزهري» خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني والمذاع على فضائية «DMC»، أن المواضع الأربع جميعها مواضع خلاف وفرقة ونزاع مما لا يشهد الناس فيه إلا ظهور شراسة النفوس واللجوء للتقاضي، وأراد القرآن في أشد مواضع اندفاع النفس في الشراسة أن تتحلي بالجمال.

وأوضح أن الإنسان يحتاج إلى قدر كبير من ترويد وتذكيه النفس، وكانوا يقولون بأن أكبر جنود الروح والتهذيب هم قصص الصالحين، وكلما جلس الإنسان وأصغى للمواقف الجادة والحاسمة والقصص الفاصلة التي يتوقع فيها أحد الأئمة أن يغضب ولكنه، يفاجأ أنه أتى على خلاف ما كان يتصور.

وأكد أن شهر رمضان قد عظم الله قدره بشكل كبير، وذلك بسبب نزول آيات القرآن الكريم فيه، حتى أشاع الله فيه جمال وبهجة القرآن وعظم قدر هذا الشهر لأنه شهد تجليات الحق على الكون وإنزال القرآن الكريم.