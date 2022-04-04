ضبط كميات من مكرونة منتهية الصلاحية قبل إعادة تعبئتها وبيعها بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر، بالتنسيق مع مباحث التموين، عددا من الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسعار وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفرض الرقابة على السلع التموينية.

أسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة بـ2265 كجم مكرونة منتهية الصلاحية بمركز رشيد قبل إعادة تعبئتها مرة أخرى وطرحها بالأسواق وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تم ضبط محطة وقود سيارات متوقفة عن العمل بدون إذن مسبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ البحيرة: الضرب بيد من حديد على المخالفين

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة وسلامة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية والمتابعة الميدانية والتفتيش المستمر على المخابز والأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على المصانع والمخازن والثلاجات وكافة الأنشطة التموينية للتأكد من جودة السلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات.

حملات تموين بشبراخيت وكوم حمادة

كما شنت إدارة تموين مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة أمس حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من المحال التجارية.

ونفذت إدارة تموين مركز كوم حمادة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعرض منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.