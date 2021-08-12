لحوم مجهولة المصدر وأطنان مكرونة فاسدة.. ضبط 1358قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1358 قضية تموينية متنوعة بالمحافظات على النحو التالي:

تحقيق أرباح غير مشروعة

ضبط 1,6 طن دواجن مجمدة بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية - بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

لحوم مجمدة دون بيانات

ضبط 1,5 طن لحوم مجمدة بدون بيانات أو مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة اللحوم المجمدة بمحافظة الشرقية.

عبوات تونة مجهولة المصدر

ضبط 38,400 عبوة تونة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية - بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

أطنان مكرونة فاسدة

ضبط 6,5 طن مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية - بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 6 أطنان خضروات مجمدة معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

ضبط مالك محل بدال تموينى بمحافظة القاهرة القاهرة، وبحوزته 1,3 طن سكر تموينى مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

مستلزمات طبيبة غير مطابقة للمواصفات

ضبط 46550 قطعة مستزمات طبية كمامة- جوانتى طبى- شرائط تحليل سكر بدون مستندات مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الآثر البالغ على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية - بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

ضبط 17,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة الشرقية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.