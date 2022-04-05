أخيرا.. واتساب تعمل على حل لبدء محادثة مع أرقام غير محفوظة على الهاتف

في الكثير من الأحيان نعتمد على تطبيق «واتساب»، كأحد التطبيقات الرئيسة في التواصل مع الكثيرين، وإحدى طرق التواصل هي طلب أرقام هواتف من أشخاص نتحدث معهم ولكن دائما كانت هناك مشكلة في بدء الحديث مع أصحاب تلك الأرقام، حيث يجب أن يتم حفظ الرقم على جهات الاتصال الخاصة بكل شخص لعدم إمكانية التواصل معه دون حفظ رقمه.

ويتجه تطبيق واتساب في الوقت الحالي إلى حل هذه الأزمة لعدم إجبار المستخدمين على تسجيل أعداد كبيرة من أرقام الهواتف على الهاتف الخاص بهم، وهو ما أوضحه موقع WABetaInfo .

واتساب بدأت تعمل على حل هذه الأزمة

وقال الموقع خلال تقرير له إن الشركة المالكة للتطبيق شعرت في الوقت الحالي بضرورة تخطي هذه العقبة، حيث عمل الأن على إيجاد حل لها من خلال النقر على رقم المحمول المرسل عبر التطبيق وفتح قائمة سيتم من خلالها إضافة خيار «بدء محادثة»، والتي ستتيح للمستخدم بدء دردشة مع الرقم الذي لم يقوم بحفظه.

وأضاف الموقع أن هذا سيتطلب إرسال رقم الهاتف غير المُعرف أو مُسجل من شخص إلى شخص أخر، ولن يكون مسموح بكتابة الرقم في البحث الخاص بالتطبيق وبدء محادثة معه، حيث مازالت الفكرة تحتاج إلى تطوير، ويأتي ذلك من أجل تحسين إرسال الرسائل إلى جهات الاتصال غير المحفوظة، كما أن هناك العديد من الحلول، مثل استخدام نظام الروابط القصيرة في التطبيق.

ويستهدف تطبيق التواصل الأشهر إضافة الكثير من المميزات في الوقت الحالي للتطبيق وذلك لمساعدة المستخدمين في تسهيل استخدامه، حيث يعمل على عدة نقاط أخرى منها إمكانية الاستماع للرسائل الصوتية وإغلاق التطبيق والتصفح في الهاتف وتحسين جودة الكاميرا الخاصة بالتطبيق وغيرها.