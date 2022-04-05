مقامات وسمو وسماع.. الليالي الروحية جاهزة للانطلاق في بيت يكن

أنهى المخرج انتصار عبد الفتاح، الاستعدادت الأخيرة والتجهيزات الفنية لمسرح بيت يكن الأثري بالدرب الأحمر، استعدادا لإطلاق قافلة ليالي المقامات الروحية في دورتها السابعة، وبدء أولى الأنشطة والفعاليات الثقافية والرمضانية الليلة، التي تستمر في الفترة بين 4-8 رمضان الجاري، حيث تم تركيب التجهيزات الفنية من مسرح، وأجهزة صوت إضاءة و«بانر» كبير خلف مسرح بيت يكن.

قافلة الليالي الروحية

أعلن انتصار عبد الفتاح، مؤسس قافلة الليالي الروحية، أن الدورة السابعة من ليالي المقامات الروحية، تنطلق لأول مرة في بيت يكن الأثري للفنون بالدرب الأحمر، موضحا أن هذا الحي الشعبي الأصيل، يحتصنن ذاكرة وحكايات من تاريخ المحروسة، وتحديدا في حارة حسن أغا، حيث يستقبل أهالي المنطقة الليالي بحفاوة وترحاب.

ويفتتح الليالي، الدكتور المهندس علاء الحبشي أستاذ الهندسة المعمارية بهندسة المنصورة، وصاحب مشروع ترميم بيت يكن الأثري للفنون، وبحضور نخبة من الإعلاميين والسفراء والمثقفين.

استعرض انتصار عبد الفتاح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برنامج القافلة، موضحا أن ليالي المقامات الروحية في حي الحسين في قبة الغوري، وعرض طقوس السمو، وعروض فن السماع، تكون أيام 11 و14 و17 رمضان الجاري، ثم تنطلق قافلة ليالي المقامات الروحية الدورة السابعة، في احتفالية كبرى فى السيدة زينب، بيت السناري للثقافة والفنون التابع، لمكتبة الإسكندرية في الفترة بين 13-20 رمضان الجاري.

تأتي فعاليات الليالي الروحية، بعد النجاح الجماهيري والإعلامي الكبير في الدورات السابقة للفعاليات في قبة الغوري بالحسين وشارع المعز، وممر بهلر بوسط البلد، وميدان روكسي، بالتعاون مع مصر الخير، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، وقدمت أيضا في بيت السناري للثقافة والفنون التابع لمكتبة الإسكندرية بالسيدة زينب، حيث ارتبطت ليالي المقامات الروحية بتلاحم الجمهور عبر الأزمنة والأمكنة .

بيت يكن باشا

يقع بيت يكن باشا، في 151 شارع سوق السلاح بالدرب الأحمر، في قلب القاهرة التاريخية، ويعود إلى عدلي يكن، المولود في 18 يناير 1864، والمتوفى في 22 أكتوبر 1933، وهو ابن أخت محمد علي الكبير والي مصر، ورئيس وزراء مصر في 3 وزارات، وتم تطوير البيت ليستعيد رونقه كمتحف ومعرض فني وهندسي لمشاريع تخرج طلاب هندسة العمارة فنون جميلة.