التجارة: شطب 173 شركة من سجلات المؤهلين للتصدير إلى مصر

قررت وزارة التجارة والصناعة، شطب 173 شركة من سجلات الشركات المؤهلة للتصدير إلى السوق المصرية، وفقا لقواعد تسجيل الشركات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوادرات، التي حددها القرار رقم 43 لسنة 2015.

وشملت قائمة الشركات التي جرى شطبها، وحصلت عليها «الوطن»، شركات متعددة القطاعات والأنشطة بجنسيات مختلفة، وأظهرت القائمة تصدر الشركات التركية قائمة الشركات المشطوبة بإجمالي 68 شركة تقريبا، فيما تنوعت جنسيات باقي الشركات بين الصيني والأمريكي والإماراتي، والكوري، والإيطالي.

ووفقا للقائمة، جرى شطب شركة «اتحاد الخليج» للأغذية السعودية، وشركة «سجنتشر سناكس» الإماراتية، كما ضمّت العديد من المصانع التركية العاملة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والصناعات المعدنية.

كما شملت قائمة الشركات المشطوبة، شركة «إليجانس» للسيراميك الإماراتية، وشركة «كورنيلياني» الإيطالية، ومصنع سيراميك «هيدرا» الإيطالي، إضافة إلى شطب شركة «ريد بول» ذات الجنسية النمساوية، وشركة «مدار للكيماويات» السورية، وشركة «نقل إخوان» الأردنية، وشركة «فينوس» للاستيراد والتصدير، ومصنع «هيلث مور للصناعات» الأمريكي.

قواعد التصدير إلى مصر

وأقرت وزارة التجارة والصناعة في العام 2016، قواعد جديدة لاستيراد المنتجات من الخارج، ونص القرار رقم 43 لنفس العام على أن يُنشأ بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات سجلا للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، ولا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت قبل أيام، عن تعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، حيث شملت التعديلات إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43، والتي نصت على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.