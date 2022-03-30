«الإحصاء»: 65.7% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية للسودان خلال 2021

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان، مسجلة نحو 826.8 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 498.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65.7%؛ وبلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336.7 مليون دولار عام 2021، مقابل 212.5 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58.5%.

وأشار بيان «الإحصاء» إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسودان، لتصل إلى 1.2 مليار دولار عام 2021 مقابل 711.4 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63.5%.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان

- لدائن ومصنوعاتها بقيمة 137.4 مليون دولار.

- سكر بقيمة 1.6 مليون دولار .

- منتجات مطاحن شعير ونشا حبوب بقيمة 53 مليون دولار.

- أسمدة بقيمة 41 مليون دولار .

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان

- حيوانات حية بقيمة 193.2 مليون دولار .

- حبوب بقيمة 70.8 مليون دولار .

- قطن بقيمة 43.6 مليون دولار .

- لحوم بقيمة 24.2 مليون دولار .

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 17 مليون دولار، خلال العام المالي 2019 / 2020، مقابل 32.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، بنسبة انخفاض قدرها 47.5%، بينما بلغت قيمة تحويلات السودانيين العاملين في مصر 878 ألف دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، مقابل387 ألف دولار خلال العام المالي 2018 / 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 126.9%.

وسجل عدد سكان مصر 103.1 مليون نسمة في مارس عام 2022، بينما سجل عدد سكان السودان 43.8 مليون نسمة عام 2021، وبلغ عـدد المصريين المتواجدين في السودان طبقًا لتقديرات البعثة 150.400 ألف مصري حتى نهاية 2020.