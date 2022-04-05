الحكومة تنفي الاهتمام بمشروعات البنية التحتية على حساب الرقعة الزراعية

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تركيز اهتمام الدولة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، على حساب الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت حرص واهتمام الدولة بزيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح أراضي وتبنى نظم حديثة في الري.

زيادة الرقعة الزراعية

وأوضحت وزارة الزراعة بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ مساحة الأراضي المنزرعة في مصر زادت بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ8.9 مليون فدان في عام 2014.

خطة التوسع الزراعي الأفقي

ولفتت الوزارة، إلى أنّ العمل جار لتنفيذ خطة للتوسع الزراعي الأفقي، من خلال استصلاح 5 ملايين فدان جديد في عدد من المشروعات، أبرزها مشروع تنمية سيناء ومشروع الدلتا الجديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن اتباع الدولة سياسة التوسع الزراعي بشكل رأسي وزيادة إنتاجية الفدان، من خلال تحسين جودة التقاوي والمخصبات الزراعية، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.

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