عاجل .. رئيس الوزراء الباكستاني يعلن حل الحكومة

أفاد موقع «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل عنه قبل قليل، بأنّ رئيس وزراء باكستان عمران خان، أصدر تعليماته بحل الحكومة.

حل الحكومة الباكستانية

وجاءت خطوة حل الحكومة الباكستانية، بعد تقديم نواب المعارضة الموحدة في البرلمان الباكستاني، طلبا لحجب الثقة عن رئيس الوزراء «خان»، وهو الطلب الذي رفض البرلمان الأمر، معللاً الأمر بأنه غير دستوري.

سحب الثقة

وطالب «خان»، الرئيس الباكستاني، بحل البرلمان، الذي دعا إلى سحب الثقة منه، وخرج رئيس وزراء باكستان، في بث تليفزيوني مباشر، أمس، مطالبا أنصاره بالخروج في مظاهرات احتجاجية لدعمه، وهو الأمر الذي تم وسط انتشار لقوات الشرطة الباكستانية.