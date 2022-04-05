«التجارة والصناعة»: إجراءات جديدة بشأن السلع المستوردة منتصف مايو

قالت وزارة التجارة والصناعة، إن مهلة توفيق الأوضاع المرتبطة باستيراد بعض السلع الخاصة تنتهي في 20 مايو المقبل، وأعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في بيان موجه للمستوردين أنه لن يتم السير في استيراد بعض أنواع السلع دون وفائها بالاشتراطات المطلوبة.

وأضافت الهيئة: «ننوه المنتجين والمستوردين بقرب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بقرار 991 لسنة 2015 وقرار 96 لسنة 2022 وذلك اعتبارا من 20 مايو المقبل، والخاص باستيراد بعض السلع بشروط خاصة».

ونص القرار على ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية - حقائب جلدية - ملابس جاهزة - مفروشات - أغطية أرضيات - أدوات الفوط - المائدة- أدوات الطعام والمطبخ - حفاضات الأطفال - أدوات من زجاج -الأجهزة المنزلية -الأثاث - الدراجات- لعب الأطفال -الساعات، وغيرها)، إضافة إلى بنود القرار 96، إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة.

شهادة فحص معتمدة

وأكدت الهيئة على ضرورة أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة معتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، وأضافت: «لن يسمح بدخول البضائع الموجودة بالقرار إلا في وجود شهادة الفحص المسبق قبل الشحن أو التسجيل بقوائم الفحص الظاهري بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات».

تطبيق قواعد جديدة لاستيراد المحركات الكهربائية

من ناحية أخرى أعلنت الوزارة أنه سيتم تطبيق قواعد جديدة لاستيراد المحركات الكهربائية بداية من شهر مايو المقبل، وأكدت في منشور موجه للمنتجين والمستوردين للمحركات أنه يجب مراعاة توافر المواصفة القياسية المصرية لمستويات الطاقة المحركة، وكفاءة الطاقة.

وشددت على مراعاة تثبيت لوحة بيانات خاصة لكل محرك في مكان ظاهر مع الالتزام بجميع البيانات المطلوبة بلوحة البيانات، طبقًا للمواصفة القياسية المصرية، والإعلان عن درجة كفاءة الطاقة.