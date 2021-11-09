تفاصيل قرار وزارة التجارة بوقف استيراد المكونات الأساسية لـ«التوك توك»

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، القرار الوزاري، رقم 533 لسنة 2021، الخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويُعمل بهذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك»

وفي هذا الإطار، أوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية، ويستهدف إحلال «التوك توك» بوسيلة نقل آمنة، تنفيذا للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة «الغاز الطبيعي»، حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات «ميني ڤان» بديلا عن «التوك توك».

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن القرار يستهدف أيضا تقنين أوضاع مركبات «التوك توك»، المنتشرة في كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة «التوك توك» بسيارة «ميني ڤان»، تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص.

جامع: القرار يستهدف تقنين أوضاع «التوك توك»

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة «ميني ڤان»، حيث انتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات، تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، الذي وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات، بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق، وأن صدر القرار الوزاري، رقم 417 لسنة 2014، الخاص بوقف استيراد السيارات ذات الثلاث عجلات «التوك توك» والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار.