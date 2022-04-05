«على باب الله».. بائعة الجبن تضع حسن محفوظ في موقف محرج

تعرض المذيع حسن محفوظ، مقدم برنامج «على باب الله»، الذي يُعرض على شاشة «الوطن»، يوميًا طوال شهر رمضان الكريم، لموقف محرج في أثناء تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، إذ تحدث مع سيدة تبيع الجبن في أحد الشوارع، وطلب منها أن تُعطيه قطعة، لكنها رفضت وأصرت ألا تبيع أقل من نصف كيلوجرام، وقالت له: « مش هوزن أقل من نصف كيلو، النصف كيلو بـ15 جنيها».

بائعة الجبن تضع حسن محفوظ في موقف محرج

ووضعت السيدة قطعتين من الجبن القريش، في الميزان، ووزنت نصف كيلو للمذيع حسن محفوظ، الذي لم يفصح عن شخصيته، وبعد أن وزنت الجبن، ادعى محفوظ أن الأموال التي كانت معه نفذت وبعضها سقط، طالبًا من بائعة الجبن أن يغادر بالجبن ثم يأتي لها بالأموال في اليوم التالي، لكنها فاجئته أمام المارة بالرفض، قائلة: «لا، أنا عاوزه الفلوس دلوقتي».

بائعة الجبن: رجلي تعباني والهدية دي هروح بيها عند الدكتور

وحاول حسن محفوظ أكثر من مرة للحصول على الجبن، لكنها رفضت، وظل يقول لها ضاحكًا: «أعملي خير يا حاجة»، وكشف عن هويته بعد ذلك، فيما اعتذرت له السيدة، وقالت له: «أنا باجي أجيب رزقي وأبيع الجبن، وتعبانة وبكشف على رجلي»، وقدم لها مبلغًا من المال، فشكرته ودعت له: «أنا هقوم أروح دلوقتي بقى عشان أنت اديتني حسنة حلوة وهروح للدكتور».