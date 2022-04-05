عامل نظافة يفاجئ مقدم برنامج «على باب الله»: «خد اللى أنت محتاجه»

«عاوز فلوس خد اللى أنت محتاجه» بهذه الكلمات البسيطة كان رد عامل نظافة بسيط على حسن محفوظ مقدم برنامج «على باب الله» المذاع على تلفزيون الوطن، بعدما تخفى في دور شخص فقير، وسأل عامل نظافة أن يدفع له أجرة «الميكروباص».

رد مفاجئ من «عامل نظافة» على مقدم برنامج «على باب الله»

وبكل محبة وقناعة أخرج «العم محمود» أحد عمال الهيئة العامة للنظافة والتجميل، عدة جنيهات من جيبه، ربما تكون هي ثمن وجبة إفطار أو عشاء يتناولها خلال عمله، إلا أنه فضل مساعدة المحتاج بالرغم من حاجته هو للمساعدة، موضحًا: «عندي بنتين وولد، وباجي كل يوم من العياط عشان شغلي، والحمد لله راضي وبحمد ربنا على اللي يجي لي».

فضل مساعدة المحتاج بالرغم من حاجته

وحاول «العم محمود» أن يوقف سيارة الأجرة للمذيع بكل صدق وترحيب، قبل أن يكشف له عن هويته الحقيقية، ولكن سرعان ما دخلت كاميرا برنامج «على باب الله» لتكشف له عن المفاجأة وأن الدنيا لسه بخير، ويمنحه البرنامج مكافأة مالية قيمة تساعده على تحقيق حلمه.