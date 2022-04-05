محمود عباس يستعرض طقوس رمضان في «علشان سعادتك» على نغم fm

استعرض برنامج «علشان سعادتك»، الذي يقدمه المذيع والصحفي محمود عباس، و مروة عمر، على شبكة راديو نغم إف أم، الطقوس والعادات التي يحرص عليها الشعب المصري في شهر رمضان الكريم، إذ أنه مع ثبوت رؤية هلال شهر رمضان العظيم، تتحول الشوارع في مصر إلى محفل كبير، إذ قال محمود عباس: «لو شخص عنده 50 أو 60 سنة، برضوا تلاقي موضوع الفوانيس في إيده ده مهم جدًا، كفاية أنه يمسك الفانوس حتى لو مش هيعمل بيه حاجة، أو يلعب بيه، فكرة ماسكة الفانوس فيها حاجة حلوة».

حركة المواطنين تنشط في الشوارع والأسواق خلال رمضان

وأضاف «عباس»، أنه مع دخول شهر مضان، تنشط حركة المواطنين في الأسواق والشوارع من أجل شراء مستلزمات الشهر الكريم، فضلًا عن أن الشوارع تتزين بالأوراق والفوانيس والزينة الملونة، « يزيدها جمالاً منظر الأطفال الحاملين معهم فوانيس رمضان التقليدية وهم ينشدون بعض الأغاني ومن أشهرها حالّو يا حالّو.. رمضان كريم يا حلو»، بينما قالت مروة عمر: «فيه طقوس تانية زي تبادل الحلويات مع جيرانك، ونمسك الزينة ونعلقها في مدخل العمارة وفي الطرقة بين الشقق، وعلى البلكونة، وتعليق الفانوس».

المساجد تمتلئ بالمصلين خلال شهر رمضان

وأوضح محمود عباس، أننا في شهر رمضان ،تمتلئ المساجد بالمصلين وتنتشر صلوات التراويح والتهجد بالمساجد، وتقل حركة السير بالطرق تدريجياً حتى تنعدم تمامًا في وقت المغرب حتى أذان العشاء وبعد الآذان تمتلئ الشوارع بالناس وتنتشر الخيام الرمضانية، فضلًا عن إقبال المواطنين على السحور مع أهاليهم.