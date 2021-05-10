طقوس رمضان في سوريا والجزائر: عرقسوس ومشروب من 99 عشبة (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، طقوس شهر رمضان في سوريا والجزائر.

وقالت الإعلامية جومانا ماهر إنَّ سوريا تتميز بمشروب العرقسوس، حيث يلف عدد كبير من البائعين الأسواق والشوارع والحارات لبيعه، وخاصة أن السوريين بمختلف طبقاتهم وشرائحهم يحرصون على تناول هذلا المشروب بعد أذان المغرب مباشرة، وقال الإعلامي محمد الشاذلي: «أعشق العرقسوس، وأحيانا أفضله على المياه، وقد أشرب لترا منهم وأكثر، فهو مفيد صحية».

وأوضح الإعلامي محمد الشاذلي أن مدينة غرداية المعروفة بـ«عاصمة الأصالة الجزائرية»، لديها مشروب محلي موروث عن الأجداد «أدفي»، لافتًا إلى أنه يتكون من 99 عشبة تُختار من الصحاري وتُصنع بطريقة يدوية تقليدية من ربات المنزل، لأنَّه يقضي نهائيًا على العطش ويمنح الجسم حالة من الاسترخاء ويحمي المعدة من الحموضة.

ويستعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» في حلقاته كل يوم بشهر رمضان الكريم عادات وتقاليد في شتى أنحاء العالم.

واستعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، في وقت سابق عادات شهر رمضان في جزر المالديف واليمن وسلطنة بروناي، وقالت الإعلامية جومانا ماهر، إن طقوس رمضان في جزر المالديف لا تختلف كثيرا عن الدول العربية والإسلامية، موضحة: «عندهم مسحراتي ومدفع رمضان وساعات العمل تقل بشكل كبير، بخلاف الخصومات الكبيرة التي يقدمها التجار والمؤسسات ابتهاجا بهذا الشهر الفضيل، ومائدة الإفطار تكون حافلة بالمأكولات البحرية مثل فطائر الباتشياو وكرات السمك والشوربة شوربة الجاروديا».

وعلق الإعلامي حسام حداد قائلا، إنَّ كثيرين لا يعلمون أن قاطني جزر المالديف مسلمي الديانة، إذ أن رحلات التجار المسلمين إلى الشرق نشرت الإسلام هناك.