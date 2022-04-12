رمضانهم مش غريب.. «لينا» فلسطينية تستقبل رمضان بالسلطة والسمبوسك

«رمضان في بلدنا غير، هو شهر تسامح وخير»، عائلات كثيرة من مختلف دول العالم تقيم في مصر منذ سنوات طويلة، ولم يكن رمضان غريبًا عليها، ومنهم «لينا محمد»، صاحبة الـ31 عامًا والتي جاءت إلى مصر منذ 8 سنوات، واستقرت في القاهرة لتصبح واحدة من أهلها.

لينا تستعيد عادات بلدها الرمضانية في مصر

قبل قدوم الشهر الكريم تبدأ «لينا» في تجهيز احتياجات رمضان المختلفة، إذ تستعيد عاداتها الفلسطينية في شهر رمضان لتقديم المأكولات الأساسية في سفرة الإفطار والتي تتمثل في السلطة الخضراء والشوربة والسمبوسك.

طبيعة السحور في فلسطين

أما عن طبيعة وجبة السحور في فلسطين، فهي تتمثل في الفول والبيض والجبن والشاي موضحة: «شيء أساسي عندنا في فلسطين إن السحور يكون فيه فول وبيض وشاي»، كما أنها تقدم مشروب «الخروب»، الذي يعد من المشروبات الأساسية في رمضان.

لكل دولة عادات وطقوس خاصة في استقبال الشهر الكريم تميزها عن غيرها، فمن الطقوس الفلسطينية الرمضانية، تتمثل في أنه بعد صلاة التراويح تجتمع العائلات لتناول الشاي والحلوي كالقطايف والكنافة: «بعد بما بنصلي التراويح، لازم عندنا في العائلية تجتمع مع بعضها، وأيضا عندنا عادة في فلسطين لازم أول سحور في رمضان يكون مع أهل زوجي وكمان الفطار».

طقوس مصر الرمضانية

دائمًا طقوس مصر الرمضانية وروحانياتها تميزها عن غيرها من الدول، وهذا ما جعل «لينا» تنجذب بالروحانيات الرمضانية وبالفانوس المصري والزينة المصرية: «الفوانيس في مصر والزينة جميلة، ومكنتش عندنا في فلسطين زينة، ومكناش بنهتم برمضان عشان الحرب، ولكن بقيت اشتري الزينة هنا في مصر وأعلقها وأزين بيتي عشان نحس برمضان».