أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية بشركة مياه الإسكندرية

كشفت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية، والتي أطلقتها الشركة من خلال بوابتها الإلكترونية، وذلك عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

أسماء الفائزين في المسابقة الثقافية الرمضانية

وأعلنت الشركة فوز 3 متسابقين في اليوم الأول لشهر رمضان الكريم، وهم:

- عواطف إمام مصطفى بالجائزة الأولى، وقدرها 250 جنيها.

- كارما هيثم محمد نعيم بالجائزة الثانية، وقدرها 150 جنيها.

- هديل عبد الفتاح عيسى دياب بالجائزة الثالثة، وقدرها 100 جنيه.

أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية الثقافية لليوم الثاني

فيما حقق الفوز بالمراكز الثلاثة في اليوم الثاني للمسابقة الرمضانية الثقافية بشركة مياه الشرب بالإسكندرية:

- أحمد إسماعيل عبد المقصود بالجائزة الأولى، وقدرها 250 جنيها.

- طاهر عبد العال طاهر بالجائزة الثانية، وقدرها 150 جنيها.

- ياسر حسنين بطيخ بالجائزة الثالثه، وقدرها 100 جنيه.

تسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة الثقافية الرمضانية

وأشارت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه سيجرى الاتصال بالفائزين لتسليمهم الجوائز، على أن تسلم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.

تفاصيل المسابقة الرمضانية الثقافية بشركة مياه الإسكندرية 2022

- المسابقة متاحة للجميع.

- للدخول إلى المسابقة يجب على المتسابقين تسجيل بياناتهم وعمل ملف شخصي.

- رقم الدخول هو أي رقم تختاره، وحتفظ به للدخول بالإضافة إلى كلمة السر.

- المسابقة عبارة عن 3 أسئلة يوميا اختيار من متعدد.

- يمكن للمتسابقين متابعة درجات إجاباتهم السابقة وجميع مشاركاتهم خلال الشهر الكريم.

- ضرورة الإجابة على ثلاث أسئلة بشكل صحيح.

- مراعاة تدوين رقم التليفون بشكل سليم حتى يمكن التواصل مع الفائزين.

- اختيار ثلاثة فائزين يوميا بطريقة عشوائية.

- الإعلان عن الفائزين يوميا من خلال صفحة الشركة الرسمية.

- تسلم الجوائز أسبوعيا خلال شهر رمضان.