البريد يعيد زمن الرسائل الورقية بـ«وصلها لعمرو دياب»: ابعت اللي تحبه للهضبة

أطلق البريد المصري خدمة وصلها لعمرو دياب، التي تمكن جمهور الهضبة من إرسال الرسائل إليه، سواء «بطاقات بريدية، إهداءات، رسائل، وصور»، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف إحياء التواصل البريدي بما يحمله من بهجة وتفاصيل لا تؤديها الرسائل النصية.

خدمة وصلها لعمرو دياب

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، متحدّثا عن خدمة وصلها لعمرو دياب، إنّ الرسائل الورقية والبطاقات البريدية تتميز بالقدرة على التعبير عن المشاعر بشكل كبير، وتحمل قيمة معنوية تميزها عن شتى وسائل التواصل الإلكتروني الحديث، بما تحمله من مشاعر تدخل الفرحة على متلقي تلك الرسائل تجعله يحتفظ بها ويعيد قراءتها مرارا.

خدمات البريد المصري

وأوضح فاروق، أنّ هيئة البريد المصرية، بادرت بإطلاق خدمة وصلها لعمرو دياب، لتصبح بداية جديدة لإعادة التواصل بين الأفراد عبر الرسائل الورقية بجميع أنواعها، مؤكدًا أنّ البريد المصري يسعى دائمًا للتحسين المستمر في جودة الخدمات لتقديم الأفضل لجميع المواطنين في ربوع الوطن ليشمل جميع فئات المجتمع المصري وشرائحه بخدماته المالية والبريدية واللوجستية، بمستوى عالٍ ومتميز من الجودة وبأسعار تنافسية.

يذكر أنّ «وصلها لعمرو دياب»، خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI والجغرافية المكانية GIS، وهي إحدى الخدمات اللوجستية البريدية التي يقدمها البريد المصري، حيث تتيح للعملاء تجربة فريدة للحصول على الخدمات البريدية، وتعزز مفهوم المجتمع الرقمي، فيستطيع العملاء من خلالها تتبع الشحنة في كل مراحلها حتى التسليم، من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق وصلها.