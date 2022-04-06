«الوزراء» يوافق على قرارات مهمة.. منها إعفاء 20 ألف طن دواجن من الجمارك

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدّة قرارات مهمة، ومنها إعفاء كمية من الدواجن المجمدة قدرها 20 ألف طن، من الضرائب الجمركية، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتوفير الاحتياجات المحلية من الدواجن، لطرحها بأسعار مخفضة في المنافذ التابعة للوزارة لتلبية متطلبات المواطنين.

تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل

كما وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد دراسة وزارة المالية، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون في اجتماع سابق.

وتأتي التعديلات في إطار ما تقضي به المادة 38 من الدستور، من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف التعديلات، مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول.

وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار في البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، من خلال التعامل مع العديد من المشكلات التي كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التي أوردها المشروع، فضلا عن معالجة المشكلات التي أسفر عنهـا التطبيق في الواقع العملي، وإحكاما للرقابة الضريبية.

تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

ووافق مجلس الوزراء أيضا، على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، حيث نصّ مشروع القرار على أنّ الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يستهدف الحفاظ على النسق العمراني عند وضع الإعلان أو اللافتة على الطرق العامة، وضمان توافقه مع المحيط العمراني، إلى جانب تحقيق القيم الجمالية للشكل الخارجي للإعلانات واللافتات، ومراعاة النظام العام والآداب وإحترام الأديان، مع الحفاظ على سلامة المنتفعين بالطرق العامة وضمان السلامة والسيولة المرورية.

ويستهدف الجهاز أيضا، وضع الخطط الخاصة بحوكمة إجراءات الحصول على الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ومتابعة تنفيذها، وللجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة في سبيل تحقيق أهدافه، أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله دون غيره على الأخص تحديد أسس ومعايير وقواعد وضع وتنظيم الإعلانات واللافتات بأنواعها، كما يُناط به وضع ضوابط تحديد الرسوم المستحقة عن إصدار ترخيص وضع الإعلان أو اللافتة أو تجديده، وتحديد المستندات والموافقات المطلوب استيفائها متى تطلبها وضع الإعلان أو اللافتة وفقاً لنوعها ومكانها ومواصفاتها.

ويختص الجهاز بوضع معايير أعمال الصيانة، والتنسيق لجميع أنواع الإعلانات أو اللافتات، ووضع القواعد المنظمة والمحفزة لاستخدام الطاقة المتجددة عند الترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة، إلى جانب ما يتعلق بتركيب كاميرات المراقبة عند الترخيص.

ويكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزراء الدفاع، والكهرباء والطاقة المتجددة، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والبيئة، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية «مقررا»، كما يكون للمجلس أمانة فنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المتصلة بنشاط الجهاز، وفي المجالات ذات الصلة على أن تضم ممثلي الوزارات أعضاء مجلس إدارة الجهاز، ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

منظومة ميكنة مرتبات العاملين

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر لجنة التعاقد المُشكلة لإتمام إجراءات تعاقد ديوان عام وزارة المالية مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية finance-e، لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني لمنظومة ميكنة مرتبات العاملين Payroll Oracle في الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية على مستوى الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة الدراسة التي أعدتها وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس، لصالح الجمعية التعاونية للبترول.

وأيضا وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة الإسكندرية، التصرف بالبيع، في قطعة أرض بمساحة 510 م2 تقريباً، كائنة خلف مبنى ديوان عام المحافظة، لصالح نقابة المحامين بالإسكندرية، لإنشاء مقر لها بالمحافظة.

نقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي لـ«الرعاية الصحية»

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، بنقل تبعية مستشفى الأقصر الدولي، من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

كما وافق المجلس على نقل تبعية عدد من المنشآت العلاجية بمحافظة جنوب سيناء، لتؤول تبعيتها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي بدأ العمل بها ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وعددها 13 وحدة ومركز رعاية أولية، و2 مستشفى. وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول التى تم نقل تبعيتها لها، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية

ووافق مجلس الوزراء على تعديل القرار الصادر عن الاجتماع السابع للجنة الوزارية للسياحة والآثار، بشأن الحد الأدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، ليكون التطبيق بكافة محافظات الجمهورية اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، وفقاً لتوصيات الاجتماع الثامن للجنة الوزارية.

وأيضا وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.

ويهدف التعديل الرابع إلى إضافة 18 مليونا و50 ألف دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 49 مليونا و136 ألف دولار، للاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والمُتمثلة في دعم برنامج تنظيم الأسرة، والمسح الديموجرافي والصحي في مصر 2018.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعليم الأساسي – مرحلة ثانية.

ويهدف التعديل الخامس إلى إضافة 17 مليون دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 124 مليونا و110 آلاف و890 دولارا، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة برنامج التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والمُتمثلة في برنامج التعلُم المصري الأمريكي، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبرامج محو الأمية للكبار والتعلُم المجتمعي.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة 4 ملايين دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 32 مليون دولار، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ الأنشطة الرئيسية للصندوق المصري الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا، والمُتمثلة في تبادل العلماء الشباب، والمنح لبحوث التخطيط والتنمية، وكذا منح البحوث التعاونية، ومنح العلوم المتكاملة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة 31 مليون دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 287 مليونا و200 ألف دولار، للاستمرار في تنفيذ أنشطة برنامج مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والمُتمثلة في الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية، والمنح الدراسية للكليات والجامعات الأمريكية، إلى جانب تنفيذ برنامج المنح الدراسية القومي.

التنمية الريفية

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بالأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول «أرضي».

ويهدف التعديل السادس إلى إضافة 4 ملايين و500 ألف دولار أمريكي لمبلغ منحة المساعدة، ليُصبح المبلغ الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 77 مليونا و98 ألف دولار، للاستمرار في تنفيذ أنشطة مشروع الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول «أرضي»، والمُتمثلة في زيادة إنتاجية صغار المزارعين، وتقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة، إلى جانب الأنشطة الخاصة بزيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة، وتعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة، فضلا عما يتعلق بتحسين حالة التغذية للنساء والأطفال.