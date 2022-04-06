مدبولي يترأس أولى اجتماعات مجلس الوزراء برمضان اليوم

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أولى اجتماعات مجلس الوزراء، خلال شهر رمضان المُعظم.

رئيس الوزراء يتابع تطورات التصدي للأزمة الروسية في اجتماع الحكومة اليوم

ويتابع رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء الحكومة تطورات عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة، ومن بينها التصدي للآثار السلبية لأزمة الحرب «الروسية – الأوكرانية» على الاقتصاد الوطني، ومجابهة فيروس كورونا المستجد، وتوريد القمح المحلي وغيرها.

مجلس الوزراء يُخصص 1.1 مليار جنيه لشراء محصول القمح المحلي

وخصصت الحكومة، في وقت سابق، نحو 1.1 مليار جنيه لشراء القمح من المحصول المحلي للمزارعين، وهو الحصاد الذي يجري خلال شهر أبريل الجاري، وهو المحصول الذي من المُقرر أن يكفي احتياجات مصر إضافة للمخزون الاستراتيجي من القمح حتى نهاية العام الجاري.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.